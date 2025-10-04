Stupro di Modena, dall’identikit alle impronte: così è stato preso lo studente insospettabile

Modena, 5 ottobre 2025 – L’ha buttata improvvisamente a terra, l’ha trascinata in un luogo non visibile del parco per poi legarla: prima le braccia, poi il collo. Una volta immobilizzata l’ha costretta ad una dolorosa violenza sessuale.

Lo studente incensurato

Modena è ancora una volta tristemente protagonista di una vicenda choc ai danni di una donna. Grazie alla preparazione degli agenti della Squadra mobile modenese e della volante (video), però, il presunto stupratore è stato arrestato. Si tratta di uno studente di 20 anni, italiano, di origine marocchina residente a Castelfranco Emilia e, soprattutto, incensurato, dunque insospettabile. Ad aprile scorso, a Tabina di Formigine, sempre nel Modenese, i carabinieri avevano arrestato un 17enne, minore straniero non accompagnato che, con le stesse modalità, violentò una donna di 65 anni intenta a fare jogging.

La brutale aggressione

La vicenda, in questo caso, risale allo scorso 19 agosto ed è avvenuta nel percorso ‘Vivi Natura’ della frazione di San Damaso. La vittima, 50 anni, stava pedalando lungo la ciclabile quando è stata gettata a terra, picchiata, legata e struprata. A quel punto lo studente si è appropriato della bici e si è allontanato, per poi disfarsi del cellulare della donna e dello stesso velocipede, lanciandolo in un fossato.

Le indagini

Grazie alle indagini, coordinate dalla procura, gli investigatori sono riusciti a fare un identikit dell’autore; inizialmente avevano in mano pochi elementi: un cappellino e gli occhiali da sole, descritti dalla vittima anche perché lo stupratore aveva agito coperto da passamontagna. Eppure i poliziotti sono riusciti ad individuarlo nello stesso parco teatro dello stupro: una volta incrociate le sue impronte, lasciate sul cellulare della vittima e sulla lente degli occhiali e passate al setaccio le celle telefoniche, lo hanno ammanettato.

L’arresto

La misura della custodia cautelare in carcere è stata eseguita venerdì. In casa, il 20enne custodiva ancora gli abiti utilizzati durante lo stupro. “Le attività hanno avuto un’importante svolta quando, durante i servizi di osservazione nell’area teatro della violenza, la Mobile ha identificato un giovane somigliante a quelle che erano state le indicazioni fornite dalla vittima e la procura ha emesso decreto di perquisizione a suo carico”, sottolinea il dirigente Mario Paternoster, capo della Mobile.

Il sindaco di Modena: fatto gravissimo

Sulla vicenda interviene anche il sindaco Massimo Mezzetti: “Ringrazio gli investigatori della Polizia di Modena e la magistratura per le accurate e approfondite indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo accusato della violenza sessuale avvenuta a San Damaso. Un fatto gravissimo e odioso che ha creato allarme e preoccupazione. Un pensiero di particolare solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale va alla donna che ha subito la violenza”.

Martedì è prevista l’udienza di convalida in carcere.