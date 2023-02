Stuprò la ex compagna in casa Chiesti 10 anni di carcere

Aveva sfondato la porta di casa della ex fidanzata. Una volta dentro l’aveva stuprata per ore. Secondo le accuse l’imputato aveva mostrato alla vittima un cacciavite e delle forbici ma aveva portato con sè anche scotch, corde e cavi con l’intenzione di legarla. Dopo di che, sotto la minaccia delle armi, puntate alla gola, l’aveva appunto costretta a subire le terribili violenze. I fatti risalgono al maggio del 2021 a Nonantola. Ieri la pubblica accusa per l’uomo, un rumeno 40enne, ha chiesto dieci anni di carcere. La sentenza è attesa per il prossimo 12 giugno. Le accuse nei confronti del rumeno residente nel Modenese sono quelle di violenza sessuale, stalking e utilizzo possesso abusivo delle armi. La vittima, difesa dall’avvocato Rizzo, è parte civile al processo e ieri l’avvocato ha chiesto il risarcimento del danno per la donna anche in base al fatto che, nonostante siano trascorsi due anni, la vittima ancora oggi è seguita psicologicamente, non essendo riuscita a superare il trauma. Per il momento il 40enne è libero: a seguito della denuncia presentata dalla vittima era stato sottoposto a divieto di avvicinamento. Secondo le accuse, infatti, il rumeno, non accettando la fine della relazione con la ex, una connazionale, aveva iniziato a perseguitarla quotidianamente. L’imputato la pedinava, la inondava di messaggi fino ad appostarsi sotto casa per poi infrangere i vetri dell’abitazione nel tentativo di entrare. Nel corso dell’ultimo e terribile episodio la donna aveva ha raccontato poi ai carabinieri di essere stata sequestrata per ore. Quella sera l’uomo aveva quindi sfondato la porta a spallate.