Stuprò ‘lucciola’, condanna a 8 anni

L’ha contattata tramite un sito di annunci, concordando un rapporto sessuale. Quando la giovane, una 28enne moldava, si è presentata nel luogo previsto per l’appuntamento, lui l’ha esortata a seguirlo in garage. "A casa ci sono i miei, troppo rischioso" – le ha detto. Una volta chiusa nel box auto, però, la giovane è stata minacciata con una pistola ed un coltello, stuprata e rapinata dei soldi e del telefonino. Il terribile episodio risale al giugno scorso e ieri mattina il responsabile, un ragazzo tunisino di 23 anni, è stato condannato ad otto anni e mezzo di carcere per violenza sessuale e rapina. Vittima della violenza, una giovane moldava residente a Bologna, che da qualche tempo vende il proprio corpo per riuscire a mantenere i due figli in Moldavia. La giovane a giugno è stata appunto contattata via whatsapp dall’imputato e presunto cliente, che le ha chiesto una prestazione sessuale dietro al compenso di 150 euro. La ragazza si è così fatta accompagnare da Bologna a Modena da un amico, nel luogo concordato col cliente, il noto complesso Windsor Park. Una volta arrivata, è stata quindi invitata dal ragazzo a spostarsi nei garage ma, una volta dentro, lui avrebbe estratto pistola e coltello. La giovane mamma, intuendo la situazione di grave pericolo avrebbe provato a scappare ma sarebbe stata trascinata per i capelli, gettata a terra e poi stuprata sotto le minacce delle armi. Lo straniero l’avrebbe poi rapinata del telefonino e dei contanti. La vittima, salita nell’auto dell’amico, gli ha spiegato quanto accaduto e subito la giovane – trasportata al pronto soccorso - ha contattato le forze dell’ordine. La squadra mobile in pochissimo tempo ha individuato il garage, trovando all’interno ancora il sospettato, in possesso del telefonino della vittima. Il 23enne, subito fermato dai poliziotti si è poi giustificato affermando di non aver commesso lo stupro, puntando il dito contro un amico che avrebbe chiamato con il suo telefonino la lucciola. Ieri in aula la vittima, difesa dall’avvocato Alessandro Veronesi del foro di Bologna ha ripercorso quegli interminabili minuti di terrore, piangendo e avvertendo un malore alla vista dell’imputato. Al termine del processo per il giovane tunisino è quindi arrivata la condanna, pesantissima, a otto anni e mezzo di carcere.