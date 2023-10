Stuzzicagente fa di nuovo il pieno. Venduti 5200 gettoni, ecco i premiati

Modena, 21 ottobre 2023 – Sono stati premiati ieri mattina i vincitori della sedicesima edizione di Stuzzicagente Autunno, la manifestazione enogastronomica di grandissimo successo organizzata da Modenamoremio lo scorso 1 ottobre. Oltre 5.200 i gettoni venduti e, grazie alla nuova formula, il pubblico ha potuto personalizzare il proprio menu. Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il miglior food è stato Cibo, che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità dei ‘mini cannolini siciliani’, mentre il premio per il miglior drink è andato a Storica Bottega di via dei Tintori per ‘amaro Meletti’. "Un’edizione straordinaria – commenta l’Assessora Ludovica Carla Ferrari – Una manifestazione che permette di assaggiare prodotti tradizionali e innovativi offerti in una chiave da passeggio". "Ringrazio Modenamoremio – aggiunge il sindaco Muzzarelli – che da tempo tiene in movimento la città e il centro storico. Grande successo sia per i prodotti del territorio, che per la capacità degli esercenti, che offrono cose buone e hanno abituato i frequentatori del centro storico a un palato fine". La giuria di qualità, composta dai giornalisti enogastronomici Luca Bonacini, Angelo Giovannini e dal maestro del panino Daniele Reponi, ha eletto Osteria Santa Chiara come vincitore del premio per il miglior food, con la proposta ‘pasta e fagioli con chips di parmigiano reggiano Dop’. Il premio miglior drink è stato assegnato a Labeerinto per la selezione di sei tipologie di birra artigianale. I giurati, entusiasti di questa gustosa e ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro nel giudizio ha considerato la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio. È stato infine assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita a utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è Parì - Caffè con Cucina, con le sue ‘frittelle di riso e zucca con rosone e aceto balsamico di Modena’. La giuria anti spreco è composta dai rappresentanti di Too Good To Go, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto ‘troppo buono per essere buttato’. Durante la premiazione, è stata poi estratta una tra le schede di valutazione della manifestazione, che ha concesso 10 gettoni gratuiti al vincitore, da utilizzare durante la prossima edizione. L’evento è patrocinato dal Comune di Modena e sostenuto da Bper Banca e dal marchio Tradizione e Sapori di Modena. Un ringraziamento speciale va a Piacere Modena per aver regalato ai vincitori una cesta di prodotti tipici del territorio.

Sofia Silingardi