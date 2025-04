Stuzzicagente solidale: "Gettoni per regalare un pasto ai bisognosi"

Con l’arrivo della primavera torna Stuzzicagente, l’itinerario del gusto proposto da Modenamoremio con la partecipazione di Lapam, Confcommercio, Confesercenti e Bper, che giunge alla sua 39ma edizione. Domenica 11 maggio, dalle 18 alle 21.30, si potrà esplorare il centro nella sua bellezza architettonica e enogastronomica, sbizzarrendosi nella scelta delle degustazioni, legate alla tradizione e al buon gusto. Sono 16 i locali del centro che partecipano all’iniziativa e sono 21 le aziende che porteranno in tavola le loro specialità. "Il format sarà lo stesso perché la ricetta dello scorso anno si è rivelata vincente, con 5000 gettoni erogati", sottolinea il direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini. "Quest’anno puntiamo a coinvolgere ancora di più la provincia, con una campagna pubblicitaria dedicata".

Il cibo e il centro storico saranno i protagonisti, con i gettoni acquistabili in prevendita sul sito ‘modenamoremio.it’, presso lo stand in Piazza Grande di ‘MadeinModenaTravel’ o il giorno stesso direttamente allo stand dell’organizzazione in Pomposa (dalle 17). Novità di quest’anno "i gettoni saranno rosa, così come i volantini e altri gadget che verranno distribuiti in città", spiega Marcello Nicolini, Presidente di Piacere Modena e ‘inventore’ del sistema a gettoni di Stuzzicagente.

"Il 22 maggio partirà da Modena una tappa del giro d’Italia e stiamo per annunciare varie iniziative che andranno a animare e colorare la città nei 20 giorni precedenti". Sempre parlando di gettoni, "il prezzo, malgrado l’inflazione e l’aumento dei costi, non è variato (2 euro l’uno). Novità di quest’anno è la possibilità di acquistare ‘pacchetti’ di gettoni, pensato per aziende, imprese e squadre sportive che invece del classico uovo per Pasqua vogliano regalare quest’esperienza ad associati e dipendenti".

Saranno poi acquistabili presso lo stand di Porte Aperte, Charity Partner, i ‘Gettoni Solidali’: "con una donazione di 2, 5 o 10 euro si potrà donare a chi ne ha bisogno un pasto e una doccia. Siamo felici di essere parte di questo evento e di tornare a collaborare con Modenamoremio, dopo l’esperienza dell’estate scorsa con il ‘ti offro una doccia’. Ogni giorno offriamo 250 pasti a chi più ne ha bisogno e ogni donazione è preziosa. Nei locali aderenti a Stuzzicagente sarà presente un salvadanaio per raccogliere le donazioni dei clienti e a fine evento premieremo con una targa il gestore che avrà coinvolto di più la cittadinanza nel donare", spiega la direttrice di Porte Aperte Mariangela Leonetti.

Forte anche il supporto delle istituzioni: "L’impegno che ci siamo dati nel valorizzare la città e offrire ai cittadini la possibilità di viverla 12 mesi l’anno, non può non riflettersi nelle iniziative di Modenamoremio", commentano gli assessori Paolo Zanca e Andrea Bortolomasi. "In un anno dove dall’altra parte dell’oceano i dazi minacciano la produzione di eccellenza – apprezzata e rivolta anche all’estero –, rischiano di perderci più loro di noi: in termini di gusto, ma anche per la reattività delle nostre imprese, pronte a trovare un altro mercato", conclude Zanca.

f.l.