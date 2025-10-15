Su la Tenda Omaggio al creatore di Carosello

Un ottobre di aperture, dialoghi e musica a La Tenda, lo spazio di viale Monte Kosica 91 a Modena, che da oltre vent’anni accoglie esperienze, linguaggi e generazioni diverse. La nuova stagione prevede stasera alle 21 il secondo appuntamento con un omaggio a Paul Campani, il fumettista e regista modenese creatore di Carosello.

A ricordarlo, insieme al fumettista Clod, saranno Stefano Bulgarelli del Museo Civico e Paolo Battaglia, che nel 2007 è stato tra i curatori della mostra dedicata all’artista. Saranno presentate alcune ‘pillole’ in video a testimonianza dello straordinario periodo produttivo della Paul Film dal 1957 al 1977. Domani alle 18 ripartono anche i ‘Dialoghi con l’autore’, rassegna curata dall’associazione culturale L’Asino che vola: protagonista sarà Giuseppe Governale, generale dei carabinieri e autore del libro ‘Gli sbirri di Sciascia’, un’indagine sulle tensioni morali e sociali dei personaggi sciasciani. Sabato alle 20 sarà invece il turno del rock con ‘Una notte da Leone’: cinque band modenesi – Ever-Frost, Sun Titan, Keres, Syk e The Modern Age Slavery – renderanno omaggio al musicista Federico Leone, festeggiando i suoi venticinque anni di carriera dietro la batteria. Come ogni anno, La Tenda partecipa alla Settimana della Salute Mentale – Màt, da sabato 18 al 25 ottobre, con due appuntamenti che intrecciano letteratura e riflessione sociale. Il 22 ottobre alle 21 la rassegna ‘Dai Margini – La letteratura di genere legge il mondo’, curata da Natalia Guerrieri e Giorgio Raffaelli in collaborazione con Zona 42, affronterà il tema ‘Letteratura e salute mentale’, con Nicola Biasio, Antonella Sinopoli e Claudio Kulesko, mentre il 23 ottobre sarà la volta di ‘Zelda: tutte le feste di domani’, reading musicale del Collettivo Squilibri dedicato a Zelda Fitzgerald, figura emblematica della modernità e musa inquieta del Novecento. Il 26 ottobre, alle 18, il palco si trasformerà in uno spazio di memoria e affetto con il ‘Concerto per Lucio’, serata dedicata al pianista e compositore modenese Lucio Bruni, protagonista del jazz italiano e punto di riferimento per generazioni di musicisti.

Durante l’evento si terrà una jam session con i musicisti modenesi con cui Lucio ha collaborato e saranno eseguiti brani degli artisti a cui Lucio era più legato, fra cui Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Paolo Conte, Vinicio Caposella e Pino Daniele. Il mese si chiuderà il 29 ottobre con il secondo appuntamento curato dal progetto Urbaner, in collaborazione con Mo’ Better Football e l’Istituto Storico di Modena. Dopo la serata dedicata alla ‘graffiti culture,’ verrà proiettato il film ‘I guerrieri della notte’, seguito da un dibattito con Amir Issaa e Metella Montanari, moderato da Pierpaolo Ascari.

Maria Silvia Cabri