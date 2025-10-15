Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Modena
Su la Tenda Omaggio al creatore di Carosello
15 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Su la Tenda Omaggio al creatore di Carosello

Si riaccende lo spazio di viale Monte Kosica 91, tra concerti e presentazioni d’autore. Stasera sarà ricordato Paul Campani

\Paul Campani, creatore di Carosello

Un ottobre di aperture, dialoghi e musica a La Tenda, lo spazio di viale Monte Kosica 91 a Modena, che da oltre vent’anni accoglie esperienze, linguaggi e generazioni diverse. La nuova stagione prevede stasera alle 21 il secondo appuntamento con un omaggio a Paul Campani, il fumettista e regista modenese creatore di Carosello.

A ricordarlo, insieme al fumettista Clod, saranno Stefano Bulgarelli del Museo Civico e Paolo Battaglia, che nel 2007 è stato tra i curatori della mostra dedicata all’artista. Saranno presentate alcune ‘pillole’ in video a testimonianza dello straordinario periodo produttivo della Paul Film dal 1957 al 1977. Domani alle 18 ripartono anche i ‘Dialoghi con l’autore’, rassegna curata dall’associazione culturale L’Asino che vola: protagonista sarà Giuseppe Governale, generale dei carabinieri e autore del libro ‘Gli sbirri di Sciascia’, un’indagine sulle tensioni morali e sociali dei personaggi sciasciani. Sabato alle 20 sarà invece il turno del rock con ‘Una notte da Leone’: cinque band modenesi – Ever-Frost, Sun Titan, Keres, Syk e The Modern Age Slavery – renderanno omaggio al musicista Federico Leone, festeggiando i suoi venticinque anni di carriera dietro la batteria. Come ogni anno, La Tenda partecipa alla Settimana della Salute Mentale – Màt, da sabato 18 al 25 ottobre, con due appuntamenti che intrecciano letteratura e riflessione sociale. Il 22 ottobre alle 21 la rassegna ‘Dai Margini – La letteratura di genere legge il mondo’, curata da Natalia Guerrieri e Giorgio Raffaelli in collaborazione con Zona 42, affronterà il tema ‘Letteratura e salute mentale’, con Nicola Biasio, Antonella Sinopoli e Claudio Kulesko, mentre il 23 ottobre sarà la volta di ‘Zelda: tutte le feste di domani’, reading musicale del Collettivo Squilibri dedicato a Zelda Fitzgerald, figura emblematica della modernità e musa inquieta del Novecento. Il 26 ottobre, alle 18, il palco si trasformerà in uno spazio di memoria e affetto con il ‘Concerto per Lucio’, serata dedicata al pianista e compositore modenese Lucio Bruni, protagonista del jazz italiano e punto di riferimento per generazioni di musicisti.

Durante l’evento si terrà una jam session con i musicisti modenesi con cui Lucio ha collaborato e saranno eseguiti brani degli artisti a cui Lucio era più legato, fra cui Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Paolo Conte, Vinicio Caposella e Pino Daniele. Il mese si chiuderà il 29 ottobre con il secondo appuntamento curato dal progetto Urbaner, in collaborazione con Mo’ Better Football e l’Istituto Storico di Modena. Dopo la serata dedicata alla ‘graffiti culture,’ verrà proiettato il film ‘I guerrieri della notte’, seguito da un dibattito con Amir Issaa e Metella Montanari, moderato da Pierpaolo Ascari.

Maria Silvia Cabri

© Riproduzione riservata

