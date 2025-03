"Su piazza Grande il piano non è nostro"

"L’attuale Amministrazione ha la memoria corta". Non è piaciuta, alle opposizioni e segnatamente all’ex vicesindaco, oggi consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Lucenti, la presa di posizione della giunta riguardo l’attuale assetto di piazza Martiri Partigiani. "L’assetto della piazza rispecchia le scelte della precedente amministrazione e non funziona", avevano scritto gli assessori Ferrari e Zilioli rispondendo alla petizione con cui i commercianti chiedono, tra l’altro, più parcheggi.

Immediata la replica di Lucenti. "La piazza fu progettata a suo tempo dall’amministrazione Pistoni: la giunta Menani è solo intervenuta aggiungendo posti auto rispetto a quelli previsti dal primo progetto. E’ questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ed in questo senso ricordo all’assessore Ferrari, che parla di miglioramento dell’assetto della piazza, che ormai da mesi è fermo un piano della sosta già realizzato dalle Amministrazioni che hanno preceduto quella guidata da Mesini. Poi è vero che tutto è migliorabile, ma è anche assurdo – conclude Lucenti – continuare ad incolpare di tutto la precedente Amministrazione dopo un anno di governo e le uniche opere pubbliche che è riuscita a portare a casa sono gli ampliamenti del marciapiede davanti all’ufficio postale di via del Pretorio, eliminando peraltro uno stallo per disabili".

Tornando alla piazza, è solo il caso di ricordare come il progetto e la sua realizzazione fanno discutere da anni, e non è la prima volta che maggioranza e opposizione entrano in rotta di collisione. "Abbiamo trovato un progetto che non poteva venire incontro alle giuste esigenze di chi in centro ci vive e ci lavora", disse nel 2019 l’allora sindaco Gian Francesco Menani, mentre negli anni successivi era stato il pd ad evidenziare "la gestione fallimentare della piazza da parte dell’Amministrazione Menani".

s.f.