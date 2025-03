"Su quella croce può esserci ognuno di noi"

Un Uomo, il suo tormento, la sua Croce, "che può essere la sofferenza di ciascuno di noi. Un Uomo in cui ognuno può riconoscersi, anche nel tempo presente", spiega Cristiano Fagioli, regista e coreografo, ‘anima’ della Rbr Dance Company, il gruppo degli ‘illusionisti della danza’, che questa sera alle 21 porterà al teatro Michelangelo "The Man", ormai un classico della compagnia, creato dieci anni fa e ripreso in questo anno del Giubileo. Lo spettacolo prese spunto dal film di Mel Gibson "La Passione di Cristo": "Da subito fu per me una fonte di ispirazione, e con Cristina Ledri pensammo a una sorta di sinossi – ricorda Fagioli –. Poi arrivò la chiamata della Camerata Musicale Barese e il progetto divenne realtà. ‘The Man’ ha continuato il suo tour fino al 2020". E ora rinasce e torna nei teatri italiani.

Lo spettacolo (una creazione per sette danzatori) ripercorre i tre giorni della Passione di Cristo, la preghiera nell’orto degli ulivi, il bacio di Giuda, la flagellazione, la crocifissione, la morte, il dolore di Maria, il sepolcro e la luminosa resurrezione, come un viaggio che si snoda fra i momenti salienti di una storia drammatica di duemila anni fa che accompagna nei secoli la coscienza e l’immaginario collettivo. "Abbiamo voluto rappresentare il sacrificio di un Uomo che è simbolo per tutti – osserva il regista –. È uno spettacolo trasversale, non si rivolge soltanto ai credenti. Parla a tutti". "The Man" non ha la crudezza del film di Mel Gibson, si affida spesso a immagini e simboli: "Per la crocifissione abbiamo pensato a un treppiede a cui è appeso l’Uomo che poi viene accolto fra le braccia della Madre. Credo sia il momento più intenso, l’apice dell’emozione", anticipa Fagioli.

Anche in questo spettacolo, la compagnia adotta alcuni degli stilemi che la contraddistinguono: la scena dell’orto degli ulivi, per esempio, si affida a piccoli lumi che brillano nel buio, creando un effetto di attesa e di stupore. "Quadri e soluzioni registiche offrono spunti di riflessione sull’eterna lotta tra bene e male e sull’immenso potere dell’amore e del perdono – dicono i creatori di ‘The Man’ –. All’interno di un’atmosfera sospesa, gli spettatori saranno coinvolti come moderni testimoni di un immortale messaggio esistenziale".

La forza di "The Man" ha conquistato anche Madonna. Nel 2021, infatti, alcuni estratti dello spettacolo sono stati portati in scena proprio alla festa privata che la star ha tenuto in Puglia per il suo compleanno. "Un architetto amico di Madonna aveva assistito a ‘The Man’ al teatro Kennedy di Fasano e ci ha contattato, dicendoci che avrebbe desiderato che ne proponessimo alcuni quadri al party, e così è stato – rivela Fagioli –. Madonna con alcuni familiari e amici si è seduta attorno al palco, noi abbiamo rappresentato i quadri della crocifissione e della resurrezione: alla fine lei è venuta a congratularsi con i danzatori e con noi.