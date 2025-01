Su Sky Crime è in arrivo il docufilm su Saman

Sarà trasmesso da Sky Crime, oltre che in streaming su Now, il docufilm sulla tragica vicenda di Saman Abbas (foto), la diciottenne di origine pakistana, che abitava a Novellara, uccisa dai suoi familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato, oltre che per la volontà di vivere all’occidentale, disobbedendo così alle imposizioni dei genitori. Il documentario è stato realizzato Gabriele Veronese di Modena e da Luca Bedini, di Sassuolo, autori di varie produzioni televisive che hanno affrontato pure note vicende di cronaca. Il docufilm "Saman" è previsto in onda martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime. Oltre al brutale caso di cronaca, il filmato mette in luce la dura realtà di molte ragazze pakistane che, come Saman Abbas, lottano per la propria libertà in un contesto spesso ostile. La storia di Saman ha profondamente scosso la comunità di Novellara, simbolo di integrazione e coesistenza pacifica. La testimonianza di Amina, una giovane che ha vissuto esperienze simili, arricchisce la narrazione, offrendo un’introspezione toccante su una realtà che merita di essere ascoltata.

"Abbiamo voluto raccontare questa storia nella sua complessità – dicono Veronesi e Bedini – per far emergere non solo l’omicidio di Saman, ma anche le storie di chi ne è stato colpito. Speriamo che, grazie a questo film, qualcosa rimanga nella memoria collettiva e non scivoli via cinicamente".

Antonio Lecci