Sua altezza stand up comedy. Scoditti: "Follia e imprevedibilità"

Sarà Giuseppe Scoditti (foto), 34 anni, con la sua irresistibile ironia, ad inaugurare la nuova stagione del Teatro del Popolo di Concordia domani alle 21. La rassegna, curata da Ater Fondazione per il terzo anno consecutivo in collaborazione con il Comune, si apre all’insegna della comicità contemporanea con lo spettacolo ‘1 e 95’, un monologo che fonde stand-up, teatro e improvvisazione in un mix travolgente di energia e intelligenza. Si parte dal titolo: ‘1 e 95’ che altro non è che l’altezza di Scoditti: "Per questo spettacolo – spiega – cercavo un titolo che mi rappresentasse e ho pensato, quale mio tratto distintivo migliore ci può essere che la mia stessa altezza? Così ho ‘nominato’ questo monologo comico dalla scrittura libera e dai contenuti folli, anarchici e imprevedibili. Avevo un ricco repertorio, tutto autobiografico, e l’ho trasformato in uno spettacolo".

Un one-man show che tocca a colpi di battute i temi più disparati: chi siamo noi, i rapporti amorosi, il coronavirus, i pipistrelli, passando con disinvoltura da riflessioni sull’altezza (quell’1 e 95 che offre spunti irresistibili di autoironia), alla storia del cane di famiglia, le scuole d’inglese e..."non voglio spoilerare tutto, altrimenti il pubblico poi non viene a teatro (ride, ndr). Posso solo dire che gli argomenti si accavallano, ritornano, scompaiono come un lungo soliloquio interiore senza nessun criterio".

"Non c’è un filo rosso preciso, sono io il filo rosso, il mio punto di vista sul mondo. È una stand up comedy, anche se io non sono uno stand up comedian: sono un attore, ho fatto scuola di teatro. Diciamo che sono un attore prestato alla stand up comedy. Faccio cinema, televisione, teatro mi piace pensarmi come poliedrico, non riesco a sentirmi etichettato in una sola categoria. Per me l’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire il pubblico, anche improvvisando".

