Sua maestà la castagna torna protagonista: ecco la sagra

La prossima, in Appennino, sarà una domenica di sagre della castagna. A Maserno di Montese l’evento prevede stand gastronomici con polenta, ciacci e zampanelle cucinati con farina di castagne, mercatino di prodotti tipici e artigianali, antichi mestieri, l’Antica tintoria e una pesca di beneficenza. Alle ore 10, partenza della cicloturistica non competitiva La Gotica, con bici e abbigliamento dei partecipanti precedente al 1987. Dalle 10,30 alle 17,30, nel Centro estetico, Walk in Piercing, trucco e altro. Pomeriggio di musica ‘Quei bravi ragazzi’. La sagra sarà ripetuta domenica 29 ottobre con altre attrazioni. A Pavullo, lungo le vie del centro, dalle ore 10, Festa d’autunno con stand gastronomici, aziende agricole coi loro prodotti locali, sfilata medievale, spettacoli di danza sulla torre comunale, area bimbi, allestimenti a tema in Via Mercato e intrattenimenti. A Zocca, terza domenica consecutiva di sagra della castagna e del marrone tipico che si ripeterà anche domenica 29 ottobre. w. b.