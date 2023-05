"Subito migliorie alla viabilità e agevolazioni ai piccoli negozi"

Lunedì, terminato lo scrutinio che ha decretato la vittoria della lista ‘Noi Polinago’ con Simona Magnani sindaco, sono seguiti i festeggiamenti e i brindisi, ma non fino a tardi. "Alle 9 eravamo tutti a letto, stanchi, avremo modo di festeggiare", confida la neo eletta, ieri subito al lavoro. "È stata una giornata intensa. Abbiamo iniziato a prendere in mano tutte le varie commesse, le riunioni già programmate, si è tenuta la Giunta dell’Unione dei Comuni del Frignano e si è provveduto all’aggiornamento in Prefettura sulle condizioni dell’allerta meteo rossa".

Sono emersi problemi?

"Nel giro di monitoraggio coi consiglieri Libbra e Rossi, tecnici e operai abbiamo rilevato alcuni ruscellamenti in strada".

A quando l’insediamento del Consiglio comunale e la nomina della Giunta? "Non c’è stato il tempo materiale per parlarne ma direi che lo faremo a breve".

Il programma dei primi cento giorni? "Riprendiamo in mano tutto quello che è stato lasciato dalla precedente amministrazione in merito alla ristrutturazione del plesso scolastico, che richiede anche il trasloco dalla vecchia struttura alle aule temporanee e convocheremo tutti gli operatori economici e le associazioni per un confronto. Faremo un monitoraggio serio e il censimento delle criticità sulla viabilità, come detto nel programma".

E il turismo?

"Ci dovremo confrontare con la Pro Loco, c’è già un calendario delle manifestazioni e insieme ai ragazzi che supportano l’associazione lavoreremo per una bella estate. Di certo ripartiamo con tutto ciò che riguarda la sentieristica e nei prossimi mesi inizieremo a concretizzare quello che ci eravamo prefissati per aumentare le potenzialità con i vari circuiti dei cammini e del motorismo storico".

Anche a Polinago ci sono state chiusure di negozi, come pensa di fronteggiare questo fenomeno?

"Daremo un segnale di vicinanza dell’Amministrazione. L’abbiamo messo nel programma e lo faremo: ogni anno promuoveremo un bando di sostegno ai piccoli esercizi commerciali e ai luoghi di ritrovo per calmierare i tributi comunali. Poi, immediatamente al lavoro, anche con l’Unione dei comuni, per proporre al Ministero una fiscalità agevolata".

Dopo 28 anni a Polinago ritorna un sindaco della minuscola località Canalina dove lei abita.

"Canalina è una delle località più lontane dal capoluogo, sul confine tra Serramazzoni e Prignano, che ha visto il sindaco storico di Polinago, Ermenegildo Casolari, dal 1970 al 1995. Siamo una piccola frazione e ci contiamo su una dita di una mano però… É una soddisfazione".

Walter Bellisi