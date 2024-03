Successo doppio per il volley femminile modenese, BSC Sassuolo e Volley Modena trionfano in B1.

Il fine settimana della pallavolo minore modenese, si è concluso con un bilancio positivo nel settore femminile, dove per la seconda volta in stagione, le due modenesi di B1 vincono contemporaneamente: se il successo della BSC Sassuolo contro le giovanissime del Piacenza era prevedibile, in pochi avrebbero previsto il 3-0 con cui il Volley Modena ha travolto a domicilio l’ex capolista Giusto Spirito Rubierese. Per due set la squadra di Di Toma ha gestito la partita con autorità, ma il capolavoro l’ha fatto nella terza frazione, dove ha saputo reggere al ritorno delle padrone di casa, che annullavano due match ball al Modena, prima che Bartesaghi e Gerosa chiudessero una partita in cui è stata molto apprezzata anche la sfida tutta modenese tra Irene Mescoli e Giulia Bozzoli, premiata poi come MVP della gara. Nei tornei regionali, la vittoria al tie break consente alla Mondial Carpi di rimanere in corsa per i playoff, come il Corlo Hidromec, che però si fa battere in casa da Rivergaro. Nel settore maschile, successo per 3-0 della Rcl Gallonese sulla Marconi Reggio, con conseguente sorpasso, e secondo posto: nell’altro girone, altro bellissimo derby tra Tecnoarmet Soliera 150, ed Edil Cam Cavezzo, con splendida battaglia tra i due opposti, Emanuele Bertoli e GianLuca Grana, entrambi sopra quota trenta punti.

Riccardo Cavazzoni