Successo e sold out per le iniziative e i gruppi di lettura

Dalle rassegne storiche, ai nuovi format fino ai gruppi di lettura: le iniziative della biblioteca Loria fanno sold out. Sono i numeri stessi a parlare: dopo il grande successo di pubblico della Festa del racconto, la Loria ha proposto in autunno un ricco programma di iniziative di promozione del libro e della lettura, che ha registrato un’ottima partecipazione fino a toccare le 1.200 presenze. Sempre tutto esaurito per le tre conferenze della rassegna ‘Domeniche in scienza’ curata da Alfonso Cornia, che si concluderà il 5 gennaio con ‘Arte e scienza: colloqui immaginari’. Di scienza si è occupato anche ‘Ne vale la pena’, cartellone ideato da Pierluigi Senatore che - grazie alla collaborazione con CarpInScienza - ha visto a novembre il coinvolgimento di oltre 300 persone, tra cui numerosi studenti, in un dialogo coinvolgente con Telmo Pievani, filosofo della scienza. "Abbiamo deciso di rivolgere alcuni incontri della rassegna agli istituti superiori, oltre che agli adulti - afferma Giuliano Albarani, assessore alla Cultura - in particolare quelli con personaggi che raccontano la propria vita, storie di successo ma anche paradigmi di impegno. Fruttuosa la collaborazione con CarpInScienza e numerosa la partecipazione delle classi all’incontro con il musicista Cisco". Storia della radio e della televisione in ‘Non solo numeri’, con Aldo Grasso, Eraldo Affinati e il giornalista Ruggero Po, e poi il nuovo format ‘Il Gusto delle storie - A tu per tu con gli autori’, nato dalla collaborazione tra la Biblioteca e le librerie locali per dar voce ad espressioni letterarie del territorio.