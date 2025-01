Successo per il Moma Winter Cup. Vittorie anche per l’Anderlini

Un vero e proprio bagno di folla, ha chiuso la quindicesima edizione della Moma Winter Cup. Che si è giocata a Modena e provincia negli ulti giorni di dicembre: nella giornata delle sei finali, che hanno incoronato VLW Volleyball Landesverband negli Under15, Gielle Imoco Volley San Donà nelle Under 14, Marino Pallavolo Bulls tra gli Under 17, Team Rockstar Gold negli Under 17, e le padrone di cada della Moma Anderlini in ben due categorie, le Under 16 e le Under 18, ha fatto registrato una presenza sugli spalti di assoluto rilievo, per quella che ormai, oltre ad essere uno dei tornei giovanili più importanti d’Europa, si è confermato una festa dello sport, e sella socialità. La vittoria dei tedeschi del VLW Volleyball Landesverband tra gli Under 15, e degli americani del Team Rockstar Gold tra i più grandi degli Under 19, hanno dato un tocco d’internazionalità alla manifestazione, che ha visto la partecipazione delle migliori squadre giovanili italiane, ma anche provenienti dall’estero. Molte sono state le finali combattutissime, a riprova di un elevato tasso tecnico delle partecipanti, e se la finale delle Under 14, andata per il secondo anno consecutivo dalla Gielle Imoco Volley San Donà è stata relativamente battagliata, quelle maschili degli Under 15, andata ai tedeschi, e quella degli under 17, dove hanno vinto i romani del Marino, che bissano il successo del 2023, sono state sicuramente molto spettacolari, come quella degli Under 19, dove gli americani del Team Rockstar Gold hanno vinto 2-0, ma con parziali decisi quasi a vantaggi. In casa modenese c’è stata molta soddisfazione per il doppio successo delle squadre di casa della Moma Anderlini, sia nelle Under 16, vittoriose su CUS Torino Blu per 2-0, che tra le grandi della Under 18, dove la squadra rossoblù ha trionfato 2-1 sul Cortina Express Imoco Volley, replicando la finale, ed il successo dell’anno scorso.

Sugli spalti, l’entusiasmo delle 215 squadre che per tre giorni hanno colorato, ed animato, tutti comuni coinvolti dalla manifestazione, con oltre 3000 giovani pallavolisti che sono la vera anima della Moma Winter Cup, per una cerimonia di premiazione coloratissima, e festante, che ha sicuramente ripagato organizzatori, ed istituzioni coinvolte, dai 75 arbitri coinvolti nelle centinaia di partite disputate in tre giorni, alla stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e le Amministrazioni Comunali del territorio, oltre che agli sponsor, primo tra tutti Ceramiche Moma, Title Sponsor della manifestazione per il sesto anno consecutivo: a consegnare i premi alle squadre, Valentina Gottardi e Linda Manfredini, cresciute alla Scuola di Pallavolo Anderlini ed ora protagonista nei massimi campionati di beach volley e pallavolo indoor.

Riccardo Cavazzoni