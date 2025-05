Successo per la sfilata dei trattori

Ha avuto un buon successo domenica scorsa il Raduno di trattori e mezzi agricoli a Castello di Riolunato, ai piedi del Cimone, con oltre 50 mezzi giunti non solo dalla zona ma anche da Maranello, Polinago e anche dall’Appennino reggiano. Con apripista alcuni cavallerizzi del Cimone, il lungo corteo dei partecipanti ha sfilato dal capoluogo, preceduto dalla verve di Gianluca Caselli (dj Drin) che ha allietato il pubblico fino a sera. Non sono mancati trattori d’epoca ancora ben funzionanti ed altri imponenti mezzi agricoli di assoluta avanguardia. Gli organizzatori dell’associazione San Rocco di Castello ringraziano tutti i volontari e gli sponsor che si sono prestati per l’ottima riuscita della manifestazione, dopo il recente buon esito del Maggio delle Anime. Il prossimo appuntamento sarà sabato 12 luglio con ‘Castello Country’ dedicato a cavalli e cavallerizzi.

g.p.