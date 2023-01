"Successo per lo Stato ma la mafia resta forte"

"Questo arresto, per cui oggi abbiamo tutti gioito, è sicuramente una buona notizia nonostante quei cupi 30 anni di latitanza. Perchè pure da latitante governava: la vacanza di questo personaggio ha avuto coperture che ancora oggi sono ‘attive’ sul territorio. Sicuramente l’arresto del boss qualche disequilibrio lo crea". Così la senatrice Vincenza Rando, che per anni è stata vicepresidente di Libera contro le mafie, interviene sulla cattura in una clinica di Palermo di Matteo Messina Denaro, il superlatitante più ricercato d’Europa.

Secondo lei cambierà qualcosa ora nel pericoloso mondo delle mafie?

"Forse cambia qualche equilibrio, ma teniamo presente che ci sono tanti condannati per mafia, anche per condotte delicate, che sono usciti dal carcere e stanno ricomponendo le ‘fila’. Non credo perciò che ci si possa aspettare un indebolimento, perchè le mafie sono sempre più forti e sono sempre molto preoccupata, anche alla luce del fatto che si gioisce per la cattura e, contestualmente, si fanno provvedimenti per indebolire la lotta alla mafia. Un arresto così importante fa capire però che lo Stato ha lavorato usando gli strumenti idonei per poter correre dietro ad un latitante che di coperture ne ha tante altrimenti non avrebbe potuto restare trent’anni a Palermo, sul territorio".

Come è stato possibile secondo lei?

"È questo il punto più ‘impressionante’ e sconvolgente della vicenda: sapere che è stato arrestato lì, dove gestiva ancora il consenso e dove si sentiva riconosciuto. Questo fa pensare: possono restare sul territorio, curandosi in clinica. Potrebbe farlo chiunque; questo vien da pensare. Cosi come mi fa pensare che un mese fa sia stato condannato per mafia il senatore D’Alì, accusato di aver avuto relazioni con la famiglia Messina Denaro e dopo un mese esatto arriva l’arresto del boss. Non so se ci sia davvero un collegamento ma la situazione mi fa riflettere. Poi c’è l’amaro in bocca, quello legato ai familiari delle vittime, dove Messina Denaro è stato artefice, organizzatore di stragi e nonostante tutto si è fatto 30 anni girovagando".

In questi trent’anni le mafie sono cambiate?

"Il fenomeno sicuramente si è evoluto: ora usano altri strumenti, la corruzione, penetrano l’economia con condotte diverse per non fare rumore. La mafia non ‘spara’ più, questa è l’idea. Negli anni novanta o ‘patteggiavano’ con lo Stato o proclamavano la guerra attraverso stragi, omicidi ma,man mano anche le mafie hanno cambiato fisionomia, hanno iniziato a capire i segnali. Hanno creato una strategia d’invisibilità. La mafia ha ampliato i settori di intervento: prima c’erano le droghe, le armi, l’edilizia mentre oggi guardano all’industria, alla sanità. Settori nuovi che permettono loro affari. Alla mafia non interessa più fare rumore ma restare in silenzio, creando relazioni in cui se corrompi porti dalla tua parte quelle persone che è più difficile denunciare. Abbiamo meno denunce per usura, per estorsione. La mafia minaccia chi si oppone ma tutte le mafie sono più sotterranee. Cercano ‘spazi’ all’infuori del Sud, vanno dove possono costruire relazioni per investire sulla liquidità; negli affari illeciti. Oggi Messina Denaro, pur avendo sposato le condotte nuove rappresenta la vecchia mafia. Sto facendo di tutto e pressando affinchè si faccia presto la commissione antimafia".

v.r.