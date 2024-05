Suggellato in piazza il ’ticket’ Mesini-Bonaccini: "Destra forte, ma a Sassuolo possiamo vincere"

Uno è presidente regionale uscente e candidato alle Europee, l’altro consigliere comunale uscente e candidato sindaco per il centrosinistra. In occasione della ‘Giornata dell’Europa’ e a 30 giorni dal voto, il partito democratico sceglie piazzale Della Rosa per convalidare il ‘ticket’ Stefano Bonaccini-Matteo Mesini. "Campagna elettorale difficile: il vento di destra soffia forte, ma la nostra è una proposta politica altrettanto forte, che riguarda l’Italia come Sassuolo: entrambe, complice un governo di centrodestra, si sono troppo ‘chiuse in casa’ ed è tempo riprendano slancio", ha detto Bonaccini, che in Mesini vede la persona ideale per ridarlo, lo slancio, anche alla capitale del distretto ceramico. "Una persona giovane, competente e coraggiosa, forte del sostegno di una coalizione ampia e di un programma di governo convincente". Mesini ha ribadito come per il centrosinistra si tratti di raccogliere "nuove sfide e guardare avanti, con un’attenzione nuova ai giovani e alle famiglie. Tra i tanti punti del programma ci sono 100 posti più nei nidi per rispondere a richieste che l’attuale Giunta non ha evaso e più in generale una nuova visione di città, fatta anche di ascolto".