Nella Commissione sarannorappresentate tutte le strutture educative e i plessi scolastici sia per la componente genitori che per il personale scolastico. Delle Commissioni faranno parte genitori con figli iscritti al servizio di refezione scolastica e personale scolastico che utilizza il servizio. I componenti saranno designati annualmente, per le scuole statali con il coinvolgimento del Consiglio di istituto e del Comitato genitori, per nidi e scuole d’infanzia coinvolgendo i Consigli di gestione dei plessi.

Le Commissioni possono esaminare ogni tematica relativa all’organizzazione del servizio refezione scolastica e l’educazione alimentare. Tra le competenze, c’è in particolare la possibilità di raccogliere suggerimenti e osservazioni e di procedere al controllo della qualità e gradibilità del cibo.