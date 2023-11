"Sugli agenti solo caos. E il salto in fascia A è decisivo per il futuro"

"L’innalzamento della fascia della questura non è solo una questione formale. E sugli agenti inviati i numeri del ministro non tornano". E’ come una partita di tennis la disputa sulla sicurezza in corso sotto la Ghirlandina: se Fratelli d’Italia batte, il Pd risponde. Ed è successo anche ieri, con due conferenze stampa convocate a sole due ore di distanza l’una dall’altra. In municipio il Pd comunale ha voluto mettere ’alcuni puntini sulle i’, riprendendo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al convegno organizzato da Cisl e Siulp venerdì scorso.

"Di chi è la responsabilità della sicurezza in città? – chiede con voce ferma il capogruppo Antonio Carpentieri – Lo dice la Costituzione: è dello Stato. E quindi il governo deve rispettare gli impegni presi. Gli enti locali hanno un ruolo complementare". Poi giù con i ’bocconi amari’. "L’innalzamento della fascia della nostra questura è importantissimo: è un riconoscimento di status che si porta dietro un definitivo riconoscimento numerico dell’organico. Ottenuta quella cornice, con qualsiasi governo potremo rivendicare un numero congruo di agenti, altrimenti dovremo sempre sperare nella bontà di chi sta a Roma. E poi c’è un altro beneficio, indiretto: subito dopo si adeguerebbero anche le altre forze dell’ordine". Quindi gli organici: Piantedosi ha detto che arriveranno cento agenti in più. "Ormai non si capisce più nulla. Cosa sappiamo oggi? Che a Modena dal 1° gennaio 2022 sono giunte 69 persone. Di queste, 44 con la Lamorgese ministro e solo 15 nel 2023. Di queste 69 totali, nel frattempo, 37 sono state trasferite e ne vanno tolte altre 15 tra pensionamenti e corsisti, cioè risorse assegnate nominalmente a Modena ma che qui non torneranno. Il saldo è + 17. Di chi è il merito? Come minimo – osserva Carpentieri – facciamo a metà, visto che 44 persone sono arrivate nel 2022".

Completa il quadro la segretaria cittadina Federica Venturelli, che sottolinea: "Le mancate risposte di Piantedosi di tre giorni rappresentano anche il fallimento politico della destra locale, che difende il governo invece che i cittadini modenesi. Noi facciamo quello che possiamo: assumiamo nuovi agenti di polizia locale (19) e aumentiamo le telecamere di sorveglianza: l’obiettivo è portarle a 450. Verrò aperto anche il presidio del centro in piazza Matteotti. Il governo invece non ’promuove’ la questura e taglia il programma ’strade sicure’: su 400 nuove assegnazioni di militari, nessuno è destinato alla nostra città".

Davide Miserendino