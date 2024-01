Sugli sci a 15 anni dall’incidente. Emozione sulle piste del Cimone: "Discesa in autonomia, stupendo"

Il motto di In2theWhite di Barbara Milani è ‘Lo sci per tutti’. E lunedì pomeriggio questo slogan ha trovato coronamento sulle nevi del Cimone. L’affermata sciatrice sestolese ha compiuto un vero prodigio: è riuscita a far sciare, in piedi, da sola, una ragazza romagnola disabile da una quindicina di anni, da quando, poco più che diciasettenne, fu investita mentre viaggiava in motorino. "Fermati, allarga le braccia, guarda le mie braccia" le ha ripetuto Babi, come tutti chiamano Barbara Milani.

Sotto gli occhi increduli di diverse persone, la ragazza ha iniziato la discesa con la tecnica a spazzaneve e, dopo alcuni metri, ha compiuto una curva. "È una cosa bellissima, è un’emozione unica – ha esclamato soddisfatta in un video –. Sono passati 15 anni e mezzo dall’incidente, pensavo di non farcela a sciare in piedi, invece oggi è stata una cosa stupenda e voglio continuare ogni tanto a farla".

Poco prima della prova, Barbara Milani aveva parlato di "un esperimento molto importante, una scommessa con una ragazza disabile che – aveva detto – secondo me può sciare in piedi. Vedremo chi vincerà la scommessa".

Barbara Milani era fiduciosa. "Lavoro con tanti disabili – ha detto –, la ragazza è in una condizione che per camminare ha bisogno di sostegno. Se non alza i piedi, ho pensato, scivolando, può darsi che ce la faccia. E così è stato. È avvenuto tutto in un’ora, una cosa incredibile. Prima ho usato il ’tira – bambini’ e, visto che non avvertito tanta pressione su questo sostegno, ho tentato l’esperimento di toglierlo e ho visto che stava in equilibrio. Le ho così messo il ferma punte e, dopo alcuni suggerimenti, ha iniziato a scendere la pista, da sola. La cosa incredibile è che scia meglio di come cammina. Il nostro obiettivo, la prossima volta, sarà di riuscire a farle fare le curve. Io mi ero prefissata di farle compiere un tratto di scivolata in autonomia e mi ha stupito. Ogni disabilità ha la sua storia e quella di questa ragazza è veramente difficile. Lei era abituata a sciare solo seduta su monosci. Lunedì è stata sicuramente la giornata più bella della stagione".

Era la terza volta che Barbara Milani incontrava la ragazza. "L’avevo vista la scorsa estate quando venne a conoscermi, perché aveva saputo che noi avevamo lo snow kart come a Sestriere – racconta –. L’invitai a una cena al Rotary a Modena e le anticipai che avrei provato a fare l’esperimento".

Barbara Milani, che nel 1993 aveva disputato il suo primo slalom in Coppa del Mondo a Santa Caterina e per otto anni si è confrontata con le atlete più forti partecipando a più di 50 gare di coppa del Mondo, terminata la carriera agonistica nel 2001, è diventata maestra di sci, allenatore, istruttore nazionale e ha fondato In2theWhite, Asd della quale è presidente.

"Vi ho inserito persone abili e disabili e ho capito che questo è un valore aggiunto – spiega –. La nostra è una situazione unica in Italia". È anche considerata il guru dello sci della Fondazione per lo Sport Silvia Parente, sodalizio che si occupa di progettare e sostenere lo sport come strumento per l’inclusione sociale. Coordinato dalla In2theWhite e con il contributo della Fondazione Silvia Parenti, a Passo del Lupo funziona il centro di sci adattato del Cimone dotato di servizi che permettono anche a persone con disabilità di sciare.