Suicidi in cella,. Camera penale in sciopero

Nuova astensione dei penalisti modenesi per protestare in seguito all’ennesimo suicidio, lo scorso 3 febbraio, al Sant’Anna e quarto nel giro di un mese e alla condizione di sovraffollamento che colpisce i penitenziari dell’intera regione. Non a caso all’astensione – prevista per le giornate di oggi e domani – hanno aderito tutte le Camere Penali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna. I penalisti modenesi fanno presente come a gennaio i garanti siano entrati in carcere insieme ad una delegazione della Camera Penale e del COA di Modena, unitamente al sindaco e all’assessore regionale al Welfare, riscontrando, tra l’altro, l’insufficienza delle piante organiche dell’area educativa e della polizia penitenziaria. Si registra un sovraffollamento ormai non più tollerabile: quello di Modena è pari al 153%. "Lo stato delle carceri non può lasciare indifferente l’Avvocatura, che deve anzi farsi promotrice dei principi costituzionali del giusto processo e della tutela della vita e della dignità delle persone, ancorché ristrette, tanto più dinanzi al clima di populismo giudiziario che troppo spesso anima il dibattito pubblico".