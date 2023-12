Sul monte Cimone un weekend di sci

Modena, 21 dicembre 2023 – Sul monte Cimone i preparativi per un weekend di sci. A partire da sabato 23 dicembre. A comunicarlo è cimonesci, elencando gli impianti e le relative piste pronte ad accogliere turisti ed appassionati da dopodomani. In località Passo del Lupo saranno attive le seggiovie Faggio Bianco, che permette di sciare sulla pista Betulla, la Lamaccione per la pista Beccade Sud e il Tappeto Maestri che permetterà di sciare sul campo scuola adiacente. Al Lago della Ninfa operativa la seggiovia che permette di sciare sull’omonima pista e il Tappeto Lago della Ninfa con l’adiacente campo scuola. Sul Cimoncino in azione la seggiovia da sei posti che permette di sciare sulla pista 4 Delle Marmotte e il Tappeto la Capanna che permette di sciare sul campo scuola adiacente. Infine a Le Polle attivi la seggiovia da sei posti che permette di sciare sulla pista 17 Sette Fontane e il Tappeto Pollicino che permette di sciare sull’adiacente campo scuola. Aperti per il momento i collegamenti tra il Passo del Lupo e il Lago della Ninfa e tra il Passo del Lupo e Cimoncino. Resta per il momento chiuso il collegamento Passo del Lupo e Le Polle. Attiva, infine, la seggiovia Sestola-Pian del Falco e la navetta Pian del Falco – Passo del Lupo. Cimonesci fa anche sapere che per la giornata di sabato 23 la tariffa dello skipass giornaliero sarà scontata.