"Sul nodo rifiuti serve chiarezza"

"L’importante capitolo dela sicurezza, sicuramente, si trova oggi a fare i conti con problemi non indifferenti, anche stando agli episodi che si leggono o a quello che ora si sente in giro, che possono così aumentare i timori fra i residenti – spiega Emanuele Sgarbi –. Sul discorso rifiuti invece serve più chiarezza sui cambiamenti che saranno messi in atto, perché è una questione importante e che coinvolge tutti. Passando invece agli eventi e iniziative, ho notato che con il passare del tempo c’è stato un calo negli anni, dovuto a tanti fattori differenti, e ora si fa più fatica. Le luminarie di Natale? Mi sono piaciute molto e sono rimasto soddisfatto di come hanno ’vestito’ la città, anche se il commercio avrebbe bisogno di più sostegno, risorse e idee per essere rilanciato".