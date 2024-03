"Sul palco confesso il mio dolore"

di Maria Silvia Cabri

Sarà protagonista la danza, stasera alle 21, al Teatro del Popolo di Concordia, con la storica danzatrice del Tanztheater di Pina Bausch, Cristiana Morganti, che porterà sul palcoscenico ‘Behind The Light’, nell’ambito della stagione multidisciplinare a cura di ATER Fondazione.

Danzatrice, autrice e coreografa: cosa porta in scena con questo spettacolo?

"È il mio terzo assolo, e il capitolo conclusivo del trittico. Dopo ‘Moving with Pina’ (Pina Bausch, ndr) e ‘Jessica and Me’, ho voluto realizzare, tra disperazione ed ironia, un racconto tragicomico, poetico e autobiografico che parte dal quotidiano per sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio".

È autobiografico?

"Completamente autobiografico, anche se più che raccontare la mia vita, narro di uno stato d’animo. Nasce dall’esigenza quasi catartica di portare sulla scena quelle che sono state le mie vicende dolorose legate alla pandemia, comuni a tutti coloro che hanno perso qualcuno di importante. E’ stato il Medioevo della mia vita; un momento molto pesante ma che cerco di riproporre con autoironia, nell’elenco dei tentatici per recuperare forze ed energia". Grande autenticità dunque… "Il testo è molto sincero e il pubblico, specie quello femminile, entra in sintonia con me perché sono un personaggio vero, non una finzione. Il tutto è amplificato dalla proiezione di video, di Connie Prantera, che fanno da contraltare alla drammaturgia, ampliandola o permettendomi come di ‘sdoppiarmi’. Uno spettacolo universale. Una rappresentazione di teatro-danza, con anche parti parlate e cantate". Perché parla di catarsi?

"Questa mia personale crisi globale viene mostrata, presa in giro, aggirata, attraversata, evasa, superata grazie al potere rigenerativo della confessione e soprattutto dell’arte, ora urlata, ora sussurrata tra le lacrime, con il capo adagiato sul pavimento. La catarsi di questa confessione aperta, sincera, sofferente ma di un dolore mai autocompiaciuto, anzi immediatamente lenito dalla risata, anche di sé, con il pubblico"

Che ruolo ha la musica?

"Importante, sia quando c’è che quando è assente. Le scene sono accompagnate da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam, alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, nell’alternarsi di danza e di parola. Di solito è il momento che richiama un’atmosfera musicale; solo con Vivaldi è successo il contrario: prima ho scelto la musica e poi ho coreografato".