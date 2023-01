Sul palco il ’colpaccio’ di due amici "Racconto la precarietà del lavoro"

‘Home run’, termine che nel gioco del baseball è il cosiddetto ‘colpaccio’, un misto tra bravura e fortuna, racconta la storia di un’amicizia fraterna in un mondo del lavoro con regole incomprensibili e stritolanti. A metterlo in scena, domani sera alle 20.45 all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, nell’ambito de ‘La calda stagione’ di TiPì, saranno i registi Damiano Nirchio e Anna de Giorgio che guideranno sul palcoscenico Alessio Genchi e Vincenzo Zampa. Lo spettacolo è stato finalista al Premio InediTO-Colline di Torino.

Damiano, lei è autore del testo, oltre che uno dei registi: come si struttura lo spettacolo?

"Sono pugliese, come i due attori: è loro l’idea di realizzare un progetto su queste tematiche. A me è spettata la ‘sfida’ di tradurre in un testo la loro idea. Tra i miei autori preferiti c’è lo scrittore statunitense John Steinbeck, autore di ‘Uomini e topi’. Ho realizzato un lavoro originale che ‘prende in prestito’ dalla favola nera di Steinbeck qualche funzione del racconto, a livello di protagonisti e dinamica".

Dove è ambientato?

"In una grande città del Nord Italia, ai giorni nostri, con protagonisti due giovani alla prese con il mondo del precariato. Entrambi molto lontani dal paesino d’origine, seppur molto diversi tra loro, decidono di fare squadra, di due letti di una stanza in affitto, con vicini diffidenti e un giovane e iracondo padrone di casa amante del baseball. Per sbarcare il lunario va bene qualsiasi cosa: rider, lavapiatti. Uno dei due amici è ‘quasi laureato’ da tanto tempo; l’altro ha in tasca un certificato medico di disabilità. E coltivano un sogno . Aprire un ristorantino pugliese, un piccolo angolo di Paradiso nel nord Italia, per riprendersi i loro sogni".

Quanto è attuale il tema dello spettacolo?

"Molto: rifacendomi a Steinbeck intendo dimostrare che la realtà americana degli anni Venti è più che mai attuale a distanza di quasi un secolo, senza bisogno di alcun adattamento particolare".

Da dove deriva il titolo ‘Home Run’?

"Ha più significati: termine proprio del baseball, lo sport di cui è appassionato il padrone di casa che è il contraltare dei due protagonisti. La mazza da baseball che il padrone di casa mostra costa 250 euro, simbolicamente lo stesso costo d’affitto della camera dei due protagonisti. Con questa lui compirà l’omicidio, mettendola poi in mano all’amico più fragile. Ma ‘Hone Run’ è anche la mossa che consente di vincere tutta la partita: quello che sperano i due protagonisti. Un singolo colpo fortunato per portare a casa la vittoria e il loro sogno".

Maria Silvia Cabri