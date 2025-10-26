"Sul parco Amendola promesse non mantenute"

A cinque anni dalla presentazione del progetto di restauro, alcuni esponenti del comitato del Parco Amendola denunciano il mancato rispetto degli impegni presi dall’amministrazione comunale. "Le promesse sono state disattese – afferma Emanuele Moretti del comitato – e oggi chiediamo che gli impegni fissati per quest’anno, giunto ormai agli sgoccioli, vengano rispettati. Ogni ulteriore rinvio rischia di compromettere la salute del parco e la sicurezza di chi lo frequenta".

Il lago grande, cuore del parco, continua a perdere acqua a causa della mancata impermeabilizzazione. L’abbassamento del livello idrico porta sofferenza alle radici delle sequoie decennali che lo circondano e lo decorano, patrimonio naturale di indubbia importanza per tutta la città. Come se non bastasse, le fontane ossigenatrici funzionano a intermittenza, favorendo cattivi odori e proliferazione di alghe. I camminamenti pedonali, già segnalati come critici anni fa, sono oggi ammalorati e rappresentano un rischio concreto per pedoni, disabili in carrozzina e famiglie con passeggini. Crepe e cedimenti rendono difficile e insicuro il passaggio, compromettendo l’accessibilità di uno spazio che dovrebbe essere inclusivo e sicuro. "Il Comune di Modena – continua Moretti – ci risulta abbia inserito gli interventi di sistemazione e miglioramento del Parco Amendola tra le opere pubbliche del 2025, con un investimento complessivo, diviso in due stralci, di circa 850 mila euro". Tra gli obiettivi dichiarati da "portare a casa" ci sarebbero inoltre la posa di nuove pavimentazioni antiscivolo, la rinaturalizzazione di alcune aree, il restauro o la sostituzione delle sedute in cemento, la piantumazione di nuovi alberi e la manutenzione della vecchia illuminazione. "Il progetto complessivo di recupero e riqualificazione – ricorda Moretti, – era stato presentato nella giunta precedente, in occasione della festa per il quarantesimo anniversario del parco. Alla vigilia del quarantacinquesimo compleanno, che cadrà nel 2026, nulla di quanto annunciato è ancora stato realizzato".

Generoso Verrusio