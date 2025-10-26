Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
Cronaca"Sul parco Amendola promesse non mantenute"
26 ott 2025
GENEROSO VERRUSIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. "Sul parco Amendola promesse non mantenute"

"Sul parco Amendola promesse non mantenute"

Il comitato di tutela dell’area verde: "Il lago perde acqua, le sequoie ne soffrono. Lunghe crepe nei camminamenti, sedute in cemento mai restaurate".

Una crepa sui vialetti interni

Una crepa sui vialetti interni

A cinque anni dalla presentazione del progetto di restauro, alcuni esponenti del comitato del Parco Amendola denunciano il mancato rispetto degli impegni presi dall’amministrazione comunale. "Le promesse sono state disattese – afferma Emanuele Moretti del comitato – e oggi chiediamo che gli impegni fissati per quest’anno, giunto ormai agli sgoccioli, vengano rispettati. Ogni ulteriore rinvio rischia di compromettere la salute del parco e la sicurezza di chi lo frequenta".

Il lago grande, cuore del parco, continua a perdere acqua a causa della mancata impermeabilizzazione. L’abbassamento del livello idrico porta sofferenza alle radici delle sequoie decennali che lo circondano e lo decorano, patrimonio naturale di indubbia importanza per tutta la città. Come se non bastasse, le fontane ossigenatrici funzionano a intermittenza, favorendo cattivi odori e proliferazione di alghe. I camminamenti pedonali, già segnalati come critici anni fa, sono oggi ammalorati e rappresentano un rischio concreto per pedoni, disabili in carrozzina e famiglie con passeggini. Crepe e cedimenti rendono difficile e insicuro il passaggio, compromettendo l’accessibilità di uno spazio che dovrebbe essere inclusivo e sicuro. "Il Comune di Modena – continua Moretti – ci risulta abbia inserito gli interventi di sistemazione e miglioramento del Parco Amendola tra le opere pubbliche del 2025, con un investimento complessivo, diviso in due stralci, di circa 850 mila euro". Tra gli obiettivi dichiarati da "portare a casa" ci sarebbero inoltre la posa di nuove pavimentazioni antiscivolo, la rinaturalizzazione di alcune aree, il restauro o la sostituzione delle sedute in cemento, la piantumazione di nuovi alberi e la manutenzione della vecchia illuminazione. "Il progetto complessivo di recupero e riqualificazione – ricorda Moretti, – era stato presentato nella giunta precedente, in occasione della festa per il quarantesimo anniversario del parco. Alla vigilia del quarantacinquesimo compleanno, che cadrà nel 2026, nulla di quanto annunciato è ancora stato realizzato".

Generoso Verrusio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata