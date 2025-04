Sul ponte Rio Torto partiti i test di stabilità

Iniziate ieri mattina, da parte di Anas, le prove di carico sulla nuova campata in bailey del viadotto sul Rio Torto della strada Statale 12, Nuova Estense, in Comune di Serramazzoni.

"Si tratta di una operazione necessaria a verificare la stabilità e la portata del ponte - fanno sapere dalla società del Gruppo FS - propedeutica alla sua riapertura che dovrà avvenire in tutta sicurezza. Stiamo rispettando i tempi definiti nel cronoprogramma presentato in Prefettura il 2 aprile scorso". Anzi, se non interverranno ritardi dovuti al maltempo o all’emergere di qualche complicazione – negli ambienti Anas – si confida si possa riaprire addirittura anticipatamente rispetto al 30 aprile inizialmente annunciato.

Intanto sabato scorso la ditta Frantoi Fondovalle, società aderente al Consorzio Stabile Modenese (CSM), ha ultimato la realizzazione della campata provvisoria con la posa della pavimentazione. La nuova campata in acciaio ha una lunghezza di 35 metri ed è a due corsie per circa 8 metri di larghezza ed ha un peso grezzo di 80 tonnellate, che a manufatto finito pesa tra le 110/120 tonnellate. Ultimati i collaudi si procederà a definire la segnaletica e le modalità di transito: la riapertura al traffico sarà parziale, con transito consentito su una sola corsia di marcia, anche per i mezzi pesanti con carico pieno fino alle 44 tonnellate.

Questo momento costituisce una data attesa dalla numerosa popolazione che ogni giorno si reca in pianura o va verso la montagna, poiché la Statale 12 o Nuova Estense dal 1982 è diventata una arteria strategica per la mobilità modenese, considerando che l’Osservatorio Anas aggiornato al 2022 ha calcolato il passaggio di non meno di 15mila mezzi tra Pavullo e Maranello in entrambi i sensi di marcia.

Successivamente a questo primo momento si passerà alla seconda fase di interventi la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di maggio, quando Anas aprirà al traffico la intera carreggiata. Pertanto, la Statale 12 sarà percorribile – anche ai mezzi pesanti con peso massimo pari alle 44 tonnellate – in entrambe le direzioni di marcia. "Tale modalità di interventi – assicurano da Anas - sono stati approntati in varie modalità di cantiere con lo scopo di alleggerire i disagi conseguenti alla chiusura totale al traffico del ponte sul Rio Torto. La terza e ultima fase dei lavori prevede la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui programmazione ed esecuzione sarà presumibilmente in autunno.

Alberto Greco