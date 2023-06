"Sul porta a porta indietro non si torna"

Cambiare il porta a porta? "Non è possibile". Migliorarlo? "Ci si sta lavorando". Le criticità? "Ci sono, ed evidenti, soprattutto in questa fase". Queste, in estrema sintesi, le risultanze dell’atteso dibattito consiliare sul nuovo sistema di raccolta rifiuti che sta generando scontento diffusissimo in città. Delle doglianze di cittadini ed esercenti si sono fatti carico i partiti dai maggioranza, che hanno portato la questione in consiglio con tre interrogazioni: diverse le tematiche sottoposte all’Amministrazione, unico il fil rouge che legava l’una all’altra.

Tanto Claudia Severi di Forza Italia quanto Stefano Bargi (Lega) e Francesco Macchioni, a nome della sua lista civica, hanno mosso infatti dai medesimi presupposti (il cattivo funzionamento del nuovo sistema) per chiedere alla Giunta se proprio non si possa far nulla per tornare indietro, o che tipo di misure siano state poste in essere, da quando il nuovo sistema è in vigore, per rendere il servizio un minimo efficiente. Alla prima domanda ha risposto l’assessore all’ambiente Ugo Liberi, spiegando come il Comune non possa recedere da un contratto con il gestore sottoscritto da un altro ente ovvero Atersir e non abbia autonomia "per decidere di cambiare il modello di raccolta rifiuti, sia perché rischierebbe di essere oggetto di migrazione di rifiuti da parte dei comuni limitrofi, con conseguenti maggiori oneri di gestione". Alla seconda ha invece risposto il Sindaco Gian Francesco Menani che, dopo aver ribadito le perplessità della Giunta in ordine al nuovo modello ("sapevamo ci sarebbero state criticità prevedibili") ha aggiunto come il confronto con Hera sia costante. Fin qua, ha detto il Primo Cittadino, il Comune ha ottenuto che operazioni di raccolta siano effettuate dalle 5 del mattino, che le squadre di raccolta siano potenziate dal punto di vista del’organico e che Hera attivi un più efficace monitoraggio di quanto accade sul territorio, ma il confronto è tuttora in divenire. "Già da giugno il Comune ha aperto un tavolo di confronto con Hera, il cui obiettivo è l’analisi dei problemi insorti e che man mano insorgono", ha aggiunto Liberi, facendo capire che la questione è, per quanto possibile, attenzionato sia dall’Amministrazione che dal gestore. A questo, ad oggi, si sta: nonostante siano passati 100 giorni da quando venne introdotto nelle prime zone cittadine, il sistema è infatti tutt’altro che a regime ma si conta possa andarci entro l’estate. Anche perché a settembre Comune ed Hera hanno già in programma un altro redde rationem per fare il punto su una situazione che, a guardarla oggi, non sembra avere grandi margini di miglioramento. Ma mai dire mai...

s. f.