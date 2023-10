Sul portale il lavoro è a portata di clic

Il servizio di incontro domanda-offerta del portale "Lavoro per Te", permette di candidarsi in maniera rapida alle offerte di lavoro raccolte e pubblicate dai Centri per l’impiego o dalle aziende del territorio regionale. Il portale essendo continuamente aggiornato è come un’istantanea delle opportunità di lavoro presenti sul mercato. Attualmente sono pubblicate quasi 600 proposte di lavoro! Per candidarsi, come primo passo, si dovrà avere già compilato il proprio format di Curriculum Vitae. Una volta predisposte, una o più versioni del proprio CV, si deve consultare tramite il portale web o l’App le offerte di lavoro di proprio interesse. Si potrà, altresì, perfezionare la ricerca filtrando solo una selezione di annunci che si avvicini alle proprie richieste relativamente a luogo di lavoro, settore di attività dell’azienda, gruppo professionale. E’ possibile anche sceglierle in base al tipo di contratto, orario di lavoro o titolo di studio richiesto. Una volta trovato quello che si cerca, per candidarsi è necessario accedere con SPIDCIECNS e seguire tre semplici passaggi: la scelta del CV da inviare; la possibilità di mandare ulteriori allegati; un breve testo di accompagnamento della candidatura. E, da ultimo, procedere con "invia"! Al termine si potrà visualizzare la posizione in cui si colloca la propria candidatura, in ordine di arrivo, rispetto alle altre. Se risulterà di interesse, si verrà contattati direttamente dal gestore dell’offerta di lavoro (Centro per l’impiego o azienda). Alla pagina https:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-per-teserviziper-le-personeconsulta-le-offerte-di-lavoro si può guardare un video che spiega passo a passo tutte le fasi per fare una candidatura efficace!