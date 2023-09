Sul viale un altro minore con la droga: opposizione all’attacco

Continua il pressing della polizia di Stato nelle zone teatro dell’omicidio dello scorso 20 agosto, in cui perse la vita per le coltellate ricevute il 30enne nigeriano Friday Endurance. Martedì la squadra volanti ha denunciato a piede libero un 17enne tunisino per detenzione di hashish, che stazionava proprio in Corso Vittorio Emanuele II. Gli agenti hanno notato due ragazzi in bicicletta che, alla vista degli operatori, hanno accelerato in direzione piazzale Natale Bruni per guadagnare la fuga. Uno dei due, però, è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Il ragazzo, che non era in grado di fornire documenti di identificazione, è stato a quel punto perquisito: occultata all’interno del suo marsupio è stata trovata hashis per 49 grammi totali. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, contestualmente a un telefono cellulare trovato in suo possesso. Il giovane era un minorenne, titolare di regolare permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà per la detenzione e ricollocato presso la comunità cittadina.

L’accaduto è stato subito commentato dagli esponenti di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis: "La denuncia per spaccio di un altro minore straniero accolto in una comunità conferma la necessità di fare luce sulla sicurezza sui controlli e sui percorsi educativi garantiti, o forse è meglio dire non garantiti, dalle comunità di accoglienza – hanno detto i due – Episodi del genere non possono finire ed essere dimenticati con il ricollocamento del minore autore di reato nel proprio centro di accoglienza. Come se nulla fosse successo. Perché così si alimenta solo il senso di impunità e il rischio, sia per il minore sia per la comunità. L’accoglienza di un minore straniero viene pagata il doppio se non il triplo di quella riservata ad un richiedente asilo adulto per garantire, oltre a vitto e alloggio, che il minore venga seguito, e avviato a percorsi formativi ed educativi. Non si possono lasciare giovani allo sbando, privi di opportunità ed attività se non quelle di unirsi a gruppi criminali per dedicarsi allo spaccio".

Intanto in tutta la zona della stazione continuano i controlli delle forze dell’ordine. In via Crispi, in seguito a un intervento della polizia locale all’altezza del civico 36, si è proceduto allo sgombero e alla chiusura di un’altra cantina occupata abusivamente e al ripristino della porta di un appartamento che aveva perso i requisiti di abitabilità. Nell’area il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi hanno verificato, assieme ai residenti, l’evoluzione dei lavori con il ’Superbonus 110%’ che stanno interessando l’immobile, ormai prossimi alla conclusione, mentre presto un adiacente condominio sarà interessato da un intervento migliorativo grazie al ’Bonus Facciate’. Via Crispi, inoltre, sarà al centro di un progetto dell’Amministrazione comunale, attualmente in via di sviluppo, che ha l’obiettivo di dare nuovo impulso alla mobilità sostenibile nella zona e di aumentare il decoro degli spazi pubblici grazie anche a un intervento di rifacimento della pista ciclopedonale. In parallelo, verranno riqualificati l’asfalto e sistemata la segnaletica stradale della vicina via Nicolò dell’Abate.