"Sulla Cispadana è calato un silenzio inaccettabile"

"Coordinamento Cispadano No autostrada – Sì strada a scorrimento veloce" denuncia il "silenzio" calato sulla vicenda di questa arteria attesa nell’Area Nord da oltre sessanta anni. "Dopo quasi venti anni di oblio, chi dovrebbe spiegare – attaccano dal coordinamento i promotori di una conferenza stampa ospitata ieri mattina nella sede di Legambiente di Modena – il perché di questo fallimento, tace sul futuro di un territorio che ha bisogno di una viabilità degna della sua importanza economica e sociale". E’ convinzione del coordinamento, infatti, che la scelta di completare il collegamento tra Ferrarese e Reggiano nel tratto di Cispadana mancante non sia l’autostrada, oggi superata dalla esigenza di una mobilità "flessibile", che poggi sulla intermodalità degli scambi via treno sia per persone che per merci. "Ci troviamo di fronte ad una classe politica – spiegano dal coordinamento – che non comprende la richiesta di cambiamento di un sistema trasportistico ancora prevalentemente su gomma anche per le lunghe distanze, che è una delle cause del degrado ambientale". E a sostegno della loro denuncia il coordinamento confuta i costi dichiarati per inseguire la Cispadana autostrada: "Da zero euro a carico del pubblico preventivati nel 2006 si è passati ai 530 milioni di oggi".

Alberto Greco