"Sulla discarica Arpae sbaglia"

Continua l’approfondimento e lo studio dei dati relativi alle discariche Hera-Feronia di Finale Emilia, da parte dell’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento finiscono gli inquinanti riscontrati nella falda acquifera. "Il fatto che i valori di vari contaminanti rilevati nelle acque sotterranee dal 2008 al 2010 fossero sensibilmente più bassi rispetto a quelli riscontrati negli anni successivi, smentisce in modo categorico la tesi di Arpae secondo cui questi inquinanti sarebbero di origine naturale – spiega Maurizio Poletti Portavoce dell’Osservatorio –. Se il livello delle sostanze contaminanti è aumentato in modo così esorbitante dal 2008 ad oggi, è chiaro che deve essere intervenuta una causa esterna ad alterare lo stato qualitativo delle acque sotterranee, causa riconducibile alle discariche Hera-Feronia. È un ragionamento logico e diretto che porta a questa conclusione. Come se non bastasse, esiste un’altra prova. Infatti, all’indomani dell’adozione da parte di Arpae dei cosiddetti valori di fondo per i vari inquinanti ritenuti ‘di origine naturale’, gli stessi come per esempio ferro, manganese e solfati hanno superato anche questi nuovi limiti. Ma c’è un altro fatto grave ed inquietante. Non si comprende perché nella relazione del 2023 redatta da Feronia, così come nelle precedenti, non venga mai considerata la presenza del bario che è stato riscontrato in concentrazioni superiori ai limiti di legge".

E ancora: "È incomprensibile come Arpae – continua Poletti – non abbia mai chiesto spiegazioni in merito e neppure preso provvedimenti a fronte degli accertati superamenti. Infatti, già di fronte al primo sforamento rispetto alla Csc (Concentrazione soglia di contaminazione), Arpae avrebbe dovuto attivare d’ufficio le procedure per gli obblighi di bonifica come previsto dall’art. 244 del D.Lgs 152/06, cosa mai avvenuta. Tutto ciò ha portato ad una situazione attuale di persistenti fenomeni di contaminazione della falda, sia nella parte più superficiale che nell’acquifero profondo. In base ai dati analizzati, siamo di fronte ad una situazione di degrado ed inquinamento delle acque sotterranee che è continuativa nel tempo ed in progressivo peggioramento".

Angiolina Gozzi