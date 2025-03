Sulla fascia destra rientra Di Pardo: "Risolleveremo le sorti di questa stagione"

Di nuovo abile e arruolato. Alessandro Di Pardo, uscito per un problema fisico nel match di Marassi dell’8 febbraio scorso contro la Sampdoria, ha finalmente recuperato e sarà disponibile con tutta probabilità già da sabato contro il Catanzaro, restituendo così alla fascia destra canarina, stante anche l’infortunio di Ponsi, un giocatore di ruolo dopo diverse partite.

"In quel ruolo abbiamo avuto effettivamente delle difficoltà – ha esordito il calciatore riminese – soprattutto per gli infortuni. Io so che cosa posso dare, quella è sempre stata la mia posizione in campo e mi è dispiaciuto infortunarmi con la Samp perché mi sentivo molto bene in quel periodo, anche a livello mentale. Ora mi sento pronto, ho lavorato molto e bene in questo ultimo mese e voglio dare il mio contributo. Sono convinto che questa stagione si possa risollevare, e queste ultime otto partite vanno vissute come altrettante finali. Dovremo affrontare squadre forti, quest’anno abbiamo fatto meglio con le formazioni di alta classifica e sono convinto che faremo bene".

La rete di Cremona aveva dato il via, grazie anche a un gol importante, al periodo migliore di Di Pardo, che aveva vissuto sin lì una stagione a luci ed ombre, che faceva trasparire, a livello mentale, poca tranquillità e un pizzico di paura di sbagliare: "È vero. Col primo mister avevo avuto un po’ di difficoltà di adattamento, ne ho risentito. Poi quando capita che fai un errore e magari perdi la partita, la gara dopo mi sono fatto condizionare mentalmente, ma di questo ne sono cosciente.

Nel calcio bisogna cercare di dimenticare gli errori e ripartire subito, io sono stato forse un po’ distratto e superficiale. Ma ora mi sento bene, con l’allenatore sono in sintonia e il dispiacere più grande di questo periodo è stato dover stare fuori e non potere aiutare la squadra".

Questo Modena ha steccato soprattutto nelle gare in cui giocava con il favore del pronostico, ora in queste otto partite è necessario cambiare qualcosa. "Innanzitutto dovremo cercare di avere la mente libera. Quando non giochi come dovresti, soprattutto contro formazioni che dovrebbero essere abbordabili per noi, si crea frustrazione e malumore. La pausa è servita per sgombrare la testa, lavorare su noi stessi e sugli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo lavorare sull’atteggiamento, ma comunque non è certo il momento di fasciarci la testa. Sappiamo quali sono le nostre qualità, ed io personalmente sono cosciente di essere in una grande squadra. Dobbiamo dare di più, in settimana in allenamento ho visto tanta intensità e voglia di rivalsa".

Il calendario ora è comunque tosto: "Sì, ci saranno avversari stimolanti e di alto livello, ci sono dei derby e in casa nostra possiamo battere chiunque secondo me. Il mio futuro? Vedo quest’ultima parte di campionato come un trampolino di lancio, poi a fine stagione vedremo. Al momento sono un giocatore del Modena e penso solo al Modena".

Alessandro Bedoni