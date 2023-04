Sulla panchina un fiore per Muhammad

"A volte è necessario fermarsi un attimo, non per non voler affrontare i problemi, ma per uscire da facili slogan e urla sguaiate". A intervenire sulla tragedia è l’assessore comunale Grazia Baracchi: "Ieri e oggi (sabato e domenica, ndr) ci sarebbe dovuta essere un’iniziativa sportiva nel parco NoviSad. L’abbiamo sospesa. Nel silenzio di una mattina grigia e umida, mi sono sentita di lasciare un fiore per Muhammad Haram. Ci sarà il tempo delle indagini e delle responsabilità, ed è quanto più che urgente affrontare il tema dei Minori Stranieri Non Accompagnati con proposte concrete non lasciando soli gli enti locali. Ogni anno SavetheChildren pubblica il report ’Nascosti in Piena Vista’: minori migranti in viaggio ( attra)verso l’Europa. Un report che racconta, attraverso le testimonianze, le difficoltà interminabili che molti di loro devono affrontare nel viaggio verso l’Europa".