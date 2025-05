"Sull’attività degli street tutor nessun errore"

Sul caso street tutor continua il botta e risposta tra il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini e l’assessora alla sicurezza Camporota. Dopo che l’esponente dell’opposizione aveva parlato di imprecisioni nel numero degli interventi ("l’assessore Camporota ha dichiarato che gli interventi effettuati tra il 12 dicembre 2024 e il 12 marzo 2025 sono stati 43, in realtà sono stati 23) ecco la replica dell’esponente della giunta Mezzetti: "Nel comunicare i dati sull’attività degli Street tutor non è stato commesso nessun “errore grossolano” – ha dichiarato la Camporota – sono solo stati dati numeri diversi perché diverse erano le richieste fatte dal consigliere Negrini. Concordo però con lui che si tratta di una questione seria e per questo credo sia opportuno fare un po’ di chiarezza. Nel rispondere in Consiglio comunale all’interrogazione di Fratelli d’Italia relativa all’attività svolta dagli Street tutor nel periodo di sperimentazione (11 dicembre 2024 al 12 marzo 2025), ho detto chiaramente che questi hanno svolto 43 giorni di servizio, durante i quali hanno effettuato 17 interventi. Non soddisfatto della mia risposta, il consigliere Negrini ha richiesto di poter ricevere il dettaglio degli interventi fatti. A questa richiesta ho risposto venerdì 9 maggio via email, inviando un documento che chiarisce le tipologie degli interventi fatti giorno per giorno e amplia il periodo di riferimento dal 11 dicembre 2024 fino al 3 maggio. In questo arco di tempo gli Street tutor hanno effettuato 23 interventi, ossia 6 in più rispetto al periodo dicembre-marzo a cui avevo fatto riferimento in Consiglio. Badate bene ‘interventi’ e non giorni di servizio. Nello stesso arco di tempo (dicembre-maggio), infatti, gli Street tutor sono usciti in strada 54 volte: ossia hanno effettuato 11 servizi in più rispetto ai 43 del periodo dicembre-marzo. Un dato questo che, però, Negrini non aveva chiesto, altrimenti glielo avrei dato senza alcun problema".