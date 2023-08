Sulle corde del Quintetto Bottesini Le stagioni sono diventate otto

Domani sera alle 21.30, nell’ambito della rassegna ‘CArpInClassica’, il ‘Quintetto Bottesini’ metterà in scena ‘Le Otto Stagioni’ . Nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio a Carpi, si esibiranno Alessandro Cervo (violino solista), Federico Stassi (viola), Gianluca Pirisi (violoncello), Roberto della Vecchia (contrabbasso), Linda Di Carlo (clavicembalo e pianoforte), Giannina Guazzaroni e Simone Grizi (violini per ‘Le Stagioni’ di Vivaldi). Il programma prevede: Antonio Vivaldi (1678-1741), ‘Le Stagioni’, concerti per violino, archi e basso continuo da ‘Il cimento dell’armonia e dell’inventione op. 8’ (1723-25); Astor Piazzolla (1921-1992), ‘’, Las cuatro estaciones porteñas’, per violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte. Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti. Il ‘Quintetto Bottesini, attivo dal 2006, è l’unico gruppo italiano stabile con lo speciale organico formato da quartetto d’archi e pianoforte consacrato da Franz Schubert nel famosissimo quintetto D667, ‘La Trota’.

A questo tipo di composizioni il ‘Quintetto Bottesini’ ha dapprima affiancato celebri quartetti con pianoforte (Mozart, Schumann, Brahms) e brani virtuosistici di Giovanni Bottesini, il grande contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra vissuto nella seconda metà dell’Ottocento dal quale il Quintetto prende il nome. Quindi i componenti dell’ensemble hanno scelto di esplorare un repertorio che annovera i nomi di vari compositori. Il repertorio dedicato al Novecento e alla musica contemporanea comprende le ‘Cuatro Estaciones Porteñas’ di Astor Piazzolla e brani di compositori italiani quali Carlo Crivelli, Raffaele Bellafronte, Fabrizio Festa, Stefano Taglietti, Marco Stassi, che hanno scritto nuove opere espressamente dedicate al Quintetto Bottesini.

Maria Silvia Cabri