Sulle strade del Drake. Trenta equipaggi in pista

Il Gran Premio di Modena - sulle strade di Enzo edizione 2025, organizzato dal Circolo della Biella, ha visto la partecipazione di una trentina di equipaggi che si sono potuti godere le bellezze dell’Appennino, alla scoperta dei luoghi del Mito Ferrari sulle strade che fanno da cornice alla Motor Valley. Proprio dalla cittadina del cavallino rampante la carovana è stata fatta partire direttamente dal sindaco Luigi Zironi, che ha dato il via alle prove di abilità con un percorso che ha coinvolto i luoghi iconici del Cavallino, sfidandosi in un tracciato dove la precisione fa la classifica.

Dopo la seconda prova presso le cantine Pezzuoli, gli equipaggi hanno raggiunto Serramazzoni, accolti dal Sindaco Simona Ferrari, e successivamente si sono diretti verso il Golf Club San Valentino per una prova di abilità ed il pranzo. Nel pomeriggio la manifestazione ha interessato il comune di Formigine, con una prova decisiva presso l’azienda RCM, concludendo alla Collezione Maserati Umberto Panini. Qui dopo una visita al Museo e un affascinante excursus sulla storia del Tridente da parte del padrone di casa Matteo Panini, sono cominciate le premiazioni che hanno sancito la vittoria di Marcello Gibertini e Lisa Sighinolfi su Lancia Fulvia Montecarlo davanti a Tondelli-Marchesini, su Triumph TR3, e Zucchetto-Tomerini, a bordo di una BMW Z3. Ottima prova per i portacolori del Circolo della Biella: Icaro Ferrari, con la sua Alfa Romeo Giulietta TI, ai piedi del podio; Bortolotti-Bompani settimi assoluti su Porsche 911. Coppa Delle Dame conquistata da Cristina e Carla Bellucci, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta Spider del Circolo della Biella, mentre il primato fra le Scuderie è andato al Team San Luca. Piena soddisfazione da parte dei partecipanti, che hanno goduto di un percorso interessante, con prove di precisione molto selettive e tecniche.

Giampaolo Grimaldi