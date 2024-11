Sull’urbanistica scintille tra il sindaco e l’ex assessora

"Partecipazione non significa prendere decisioni e comunicarle ai cittadini, ma lasciare che siano proprio loro a progettare insieme al Comune la Modena che vogliamo". "Mi spiace, sei offensivo. Il Pug esce da un percorso di oltre 200 incontri. Mai preso decisioni senza chiedere e condividerle". Accantonando ormai il fair play istituzionale, volano coltelli tra l’attuale amministrazione e la scorsa guidata da Gian Carlo Muzzarelli. L’ultimo episodio si è consumato su Facebook, sotto il profilo del sindaco Massimo Mezzetti che rivendicava il successo del percorso partecipativo, denominato ‘Sei la mia città. Rigeneriamo Modena’, per raccogliere idee e contributi per la rigenerazione della città pubblica, migliorando la qualità delle aree urbane. Al post del sindaco ha risposto l’ex assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli. "Quello che stiamo facendo per coinvolgere i cittadini nelle scelte urbanistiche dei propri quartieri – ha scritto il primo cittadino – è un progetto senza precedenti a Modena. Nonostante se ne parli troppo poco, credo che sia giusto dare notizia del lavoro che stiamo portando avanti in queste settimane, registrando la partecipazione di tante persone, tra cui molti giovani. Oggi si è tenuto il terzo incontro coi cittadini del quartiere 3, che hanno avanzato proposte sul futuro della città". Partecipazione, chiude il messaggio il sindaco, "non significa prendere decisioni e comunicarle ai cittadini, ma lasciare che siano proprio loro a progettare insieme al Comune la Modena che vogliamo". Considerazioni che hanno fatto infuriare Vandelli: "Mi spiace, sei offensivo. Il Piano urbanistico generale esce da un percorso di oltre 200 incontri. Mai preso decisioni senza chiedere e condividerle. Una narrazione che buca ma falsa come una moneta da 3 euro".

Nel frattempo si sono conclusi i laboratori focus su progetti specifici.

Raggiunta al telefono l’ex assessora Vandelli spiega che si tratta di due forme di partecipazione diverse: "Col Pug aveva come oggetto la traduzione di una visione, le strategie, oltre 100 azioni nei rioni e diversi schemi progettuali. Dai report dei laboratori, invece, vedo che la partecipazione di oggi sta producendo libere idee che vanno ad incrementare un elenco definito dal piano triennale dei lavori pubblici e modificano i contenuti o le priorità del Pums (piano della mobilità), ma non scalfiscono l’impianto del Pug, che, per sua natura, traguardando il 2050, non è prescrittivo; infatti, al netto delle ’invarianti’ (priorità ecologico ambientali), il Pug lascia ampio spazio alla progettualità pubblica. Quindi ben vengano nuovi progetti".

Gianpaolo Annese