’Summer Biathlon Festival’. Frassinoro si tinge d’azzurro

Le mascotte dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 in anteprima italiana a Frassinoro. Tina e Milo arricchiranno il programma del Frassinoro Summer Biathlon Festival che si svolgerà quassù dal 28 al 30 di giugno. Per la gioia dei grandi e dei piccini saranno presenti nella giornata del 29 giugno e daranno un ulteriore contributo alla continua crescita della manifestazione, che dal 2012 é la prima in Italia di biathlon estivo ed una delle più blasonate in Europa. La manifestazione inizierà il 28 pomeriggio con la camminata insieme agli atleti presso il rifugio Boscoreale e l’estrazione dei pettorali la sera in piazza a Piandelagotti. La giornata del 29 prevede al mattino le gare riservate alle giovani promesse provenienti da tutta Italia che faranno da cornice alla kermesse dei campioni mondiali e olimpici di biathlon che inizierà nel primo pomeriggio.

Ad oggi oltre alla nazionale italiana sia femminile che maschile, capitanata dall’icona del biathlon mondiale Dorothea Wierer, saranno presenti atleti provenienti dalle squadre nazionali di Norvegia, Usa, Moldavia, Estonia, Slovenia, Kazakistan ed Austria. La manifestazione è diventata parte del progetto Italia dei giochi, che ha l’obiettivo di portare lo spirito olimpico alla gente ed aumentare la cassa di risonanza per i prossimi giochi olimpici invernali.

Il programma prevede anche una grande festa la sera del 29 giugno in occasione delle premiazioni ufficiali, che come nella migliore tradizione del biathlon si protrarrà nel biathlon park fino a notte inoltrata. Il grande show sarà caratterizzato da live music e disco sound all night long. Il giorno 30 ci sarà il grande raduno di mountain bike sui sentieri montani disegnati magistralmente dai Pifonchi.

w. b.