Summer school Renzo Imbeni, si selezionano 30 neolaureati

È già aperta la selezione per partecipare alla ottava edizione della Summer school Renzo Imbeni, il corso di alta formazione aperto a trenta neolaureati, in programma a Modena dall’1 al 6 settembre. ’Europa 2025: da utopia a necessità’ è il tema dell’edizione 2025 che quest’anno cade nel 20° anniversario della scomparsa di Renzo Imbeni. Politico, sindaco di Bologna dal 1983 al 1993, parlamentare europeo per tre legislature e vicepresidente del Parlamento europeo per dieci anni, dal 1994 al 2004, Imbeni era originario di Modena, città che ha intitolato alla sua memoria la Galleria Europa, lo spazio del Comune che si affaccia su piazza Grande e dove ha sede Europe Direct Modena, il centro ufficiale della Commissione europea che dal 1997 offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sulle attività e le opportunità dell’Unione europea.

In particolare, il programma della Summer school prevede un percorso di studio e approfondimento sull’Unione europea, toccando i più rilevanti temi dell’attualità internazionale e del ruolo dell’UE in uno scenario globale estremamente complesso. Anche questa edizione si svolge con i consueti patrocini della Commissione europea e della Regione Emilia-Romagna e, in occasione del ventennale della scomparsa, anche del Comune di Bologna. È stato inoltre formalmente richiesto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.

La selezione, per la quale si può presentare domanda fino alle ore 12 del 7 luglio, è rivolta a cittadini dell’Unione europea o di un Paese candidato all’adesione in possesso, da non più di 36 mesi dalla data di scadenza dell’avviso, di una laurea magistrale (o specialistica o equipollente) in discipline economiche, giuridiche, socio-politiche o umanistico-letterarie, che abbiano superato esami in almeno uno degli ambiti del diritto dell’Unione europea o internazionale, lingue e culture dei Paesi dell’Ue, storia o economia dell’integrazione europea.

I candidati, inoltre, devono conoscere sia l’italiano che l’inglese a un livello pari o superiore al livello B1. Al termine del corso, a due dei trenta partecipanti, sarà assegnata una borsa di studio di 5.000 euro per un tirocinio al Parlamento europeo di Bruxelles da svolgere nel corso del primo semestre del 2026. Il bando e le informazioni necessarie per presentare la candidatura sono disponibili sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/summerschool).