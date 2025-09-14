Suona la campanella: in classe: "Ragazzi, tuffatevi a scuola come fosse la piscina della vita"

La scuola è un luogo dove mettersi alla prova, dove allenare l’esercizio dello spirito critico. La scuola è un luogo di esplorazione e scoperta e il principale canale di costruzione di relazioni tra giovani e adulti, tra uomini e donne, tra studenti che hanno diversi contesti culturali di appartenenza. La scuola è quindi un indispensabile laboratorio di vita in un momento storico caratterizzato da una grande complessità e da un ruolo sempre più preponderante della tecnologia, che non va demonizzata ma conosciuta con un approccio aperto e, appunto, critico. In questo inizio di anno scolastico desideriamo anche ricordare che sono tantissimi i bambini e le bambine che vivono in contesti di guerra e di impossibilità di andare a scuola e vedono in questo modo precluso il loro diritto all’istruzione. Un numero che in questi anni è cresciuto prepotentemente invece che diminuire alla stregua dell’aumento dei conflitti nel mondo.

Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora alla scuola Federica Venturelli, nell’augurare buon inizio anno scolastico a studenti e studentesse, famiglie, insegnanti e a tutto il personale, rimarcano il valore della scuola come architrave della formazione dei futuri cittadini, luogo fondamentale per la costruzione della personalità oltre che per l’apprendimento.

"L’Amministrazione comunale è impegnata a garantire, anche in ambito scolastico, i servizi per tutte le famiglie in un momento nel quale i bisogni aumentano come le diseguaglianze – spiegano sindaco e assessora – dobbiamo continuare a lavorare perché tutti abbiano pari opportunità in un percorso così lungo e importante".

Mezzetti e Venturelli rivolgono un pensiero speciale e di gratitudine agli insegnanti e a tutto il personale scolastico nella consapevolezza che si tratta di professioni che "meriterebbero un maggiore riconoscimento economico perché hanno un’importanza sociale indiscutibile". Ugualmente "il pensiero va alle famiglie perché siano reali protagoniste dell’alleanza educativa e perché investano nel dialogo e nella fiducia che deve essere biunivoco, dalla scuola alla famiglia e viceversa".

"Prendiamo a prestito una frase di un grande allenatore e una grande persona come Julio Velasco – concludono il sindaco e l’assessora – quando ci ricorda che ‘Ogni tanto ci vuole qualcuno che ci spinga in piscina. E ci costringa a nuotare’. Ecco: tuffatevi a scuola come fosse la piscina della vita e mettete da parte il salvagente, imparerete a nuotare e arrivare a destinazione".

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, sottolinea invece che "anche quest’anno l’offerta didattica del territorio modenese si conferma di altissima qualità. Il nostro impegno, come Provincia, è quello di offrire spazi sempre più sicuri ed efficienti, all’altezza di un territorio che si è sempre contraddistinto per l’attenzione all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni. E a voi, studentesse e agli studenti che domani entrerete in classe, voglio augurare un bellissimo anno scolastico, nella consapevolezza che oggi costruite le fondamenta del vostro futuro e che questo per voi sia tempo di scoperte e stupore. Siate curiosi e coraggiosi, perché questa società ha bisogno di voi, di donne e uomini entusiasti, creativi e appassionati".

"Quello che i nostri ragazzi stanno per iniziare – sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora Isabella Conti – è un nuovo percorso in cui avranno la possibilità di crescere e formarsi come donne e uomini liberi. La scuola deve essere il luogo principale in cui coltivare pensiero critico, in cui praticare la profondità, nello studio, nelle relazioni, nei pensieri. È proprio a scuola che scopriranno come il rispetto reciproco sia il primo passo per costruire comunità giuste e inclusive. Agli studenti e alle studentesse, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale che ogni giorno consentirà di vivere la scuola, il nostro ringraziamento perché a loro affidiamo il futuro del nostro Paese. La Regione è impegnata con uno sforzo straordinario a garantire risorse per le famiglie e gli enti locali affinché la nostra sia una scuola aperta e inclusiva, che non lascia indietro nessuno. Siamo impegnati a contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, a sostenere gli studenti nei percorsi d’istruzione e formazione, oltre che a dedicare attenzione alle famiglie più in difficoltà ed agli studenti in condizioni di fragilità. Inoltre, vogliamo confermare e implementare interventi come quello delle pluriclassi nelle piccole scuole di montagna, i progetti per l’inclusione scolastica di minori stranieri per i comuni tra 10 e 25mila abitanti, confermare i progetti di Educazione musicale e le collaborazioni di Scuola Attiva Kids".