Suoni ancestrali e mani nell’argilla alla Terramara di Montale

Il Parco archeologico di Montale riapre le porte per due giornate tra suoni che arrivano dalla preistoria e mani che modellano l’argilla come tremila anni fa. In occasione della Festa dei Lavoratori di domani e della prima domenica del mese a ingresso gratuito, domenica 4 maggio, la Terramara torna a far rivivere l’età del bronzo con esperienze immersive, visite guidate e laboratori per tutte le età.

’Il suono attraverso l’uomo’ è l’affascinante esperienza sensoriale proposta per giovedì 1° maggio dagli archeologi, archeotecnici e musicisti di Tramedistoria, da oltre vent’anni impegnati nello studio degli strumenti musicali preistorici. All’interno delle abitazioni ricostruite nel museo all’aperto, i visitatori vengono guidati in un viaggio sonoro che parte dal Paleolitico.