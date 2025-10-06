Super Adusa fa doppietta . Il Medolla solitario in vetta

MEDOLLA S.F.

2

CASTELLARANO

0

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Camara (28’st Haddaji), Abusoglu, Tecku, Franco (28’st Zanoli), Adusa. A disp. Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti, Bagni, Shehu, Stabellini. All. Semeraro.

CASTELLARANO: Lanzotti, Longu, Belfasti, Cavazzoli, Cani (25’st Pittalis), Borghi, Zinani (34’st Bettelli), Saccani (40’st Baldelli), Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp. Peddis, Ficarelli, Guicciardi, Dakou, Tincani, Grignani. All. Lodi Rizzini.

Arbitro: Fogacci di Bologna

Reti: 21’ e 18’st Adusa

Note: espulsi al 40’st Borghi e al 45’st Leozappa per doppia ammonizione, ammoniti Sentieri, Abusoglu, Lanzotti

Il solito immenso Adusa, già a 9 reti segnate dopo appena 6 giornate, con una doppietta regala al Medolla San Felice il successo sul Castellarano e conferma la squadra di Semeraro in vetta al campionato, nonostante la doppia pesante assenza in difesa di Saracino e Vanga, sulla cui squalifica è stato fatto ricorso. Per un tempo sono i reggiani a fare meglio, rendendosi un paio di volte pericolosi, ma è il Medolla a passare, poi nella ripresa i biancoverdi dominano e chiudono i conti.

Al 10’ bell’inserimento di Saccani che calcia in diagonale fuori, al 16’ schema da corner e Rizzuto calcia, devia in corner Neri con un bel riflesso. Al 21’ la gara si sblocca: palla recuperata da Hoxha, Adusa resiste a un paio di cariche al limite, sulla linea dell’area si accentra da destra e con un gran sinistro fa 1-0 battendo Lanzotti imparabilmente.

Nella ripresa al 4’ Turci pericoloso con un tiro da fuori. Al 6’ cross di Tecku e Franco di testa davanti al portiere sbaglia, al 17’ bellissimo contropiede che porta Tecku davanti a Lanzotti che salva.

Poi però al 18’ si invola Adusa a sinistra, entra in area, dribbla un uomo e fa 2-0 con un gran diagonale. Al 21’ bella azione di Tecku che con un gran tiro al volo manda di poco alto, al 29’ tiro da fuori su punizione di Rizzuto fuori, al 38’ Adusa su punizione colpisce il palo esterno. Poi arriva il doppio giallo a Borghi e al 41’ su corner Tecku di testa da pochi metri manda alto. Nel finale doppio giallo anche per Leozappa.