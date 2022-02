Sono davvero sporadici i casi in provincia di Modena di over 50 che nel giorno in cui è scattato l’obbligo di presentare il Green Pass rafforzato (ottenibile solamente attraverso la vaccinazione anti-Covid oppure la guarigione dal Covid) per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato, si sono comunque presentati ai cancelli delle proprie aziende. Nonostante – secondo alcune fonti – si sia accreditata l’idea che i lavoratori ultracinquantenni sprovvisti del documento sanitario siano almeno 5mila nel modenese, la giornata di ieri è scorsa tranquilla. "Abbiamo avuto solo qualche caso di...

Sono davvero sporadici i casi in provincia di Modena di over 50 che nel giorno in cui è scattato l’obbligo di presentare il Green Pass rafforzato (ottenibile solamente attraverso la vaccinazione anti-Covid oppure la guarigione dal Covid) per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato, si sono comunque presentati ai cancelli delle proprie aziende. Nonostante – secondo alcune fonti – si sia accreditata l’idea che i lavoratori ultracinquantenni sprovvisti del documento sanitario siano almeno 5mila nel modenese, la giornata di ieri è scorsa tranquilla. "Abbiamo avuto solo qualche caso di lavoratore che ha continuato l’accesso presso la propria azienda a seguito di reiterati tamponi, ora per gli over 50enni – fa sapere Luca Fiorentini, responsabile Area Lavoro Lapam Confartigianato – il problema non si porrà più. Va sottolineata la vigenza dell’obbligo: il Green pass ordinario nei luoghi di lavoro viene meno al 31 marzo, mentre la previsione sull’obbligo vaccinale fino al 15 giugno inibisce l’accesso, salvo nuovi interventi normativi o regolamentari, sui luoghi di lavoro ai lavoratori non vaccinati con più di 50 anni. Dal nostro punto di vista abbiamo lavorato per informare il più possibile. Devo dire però che non abbiamo avuto grandi richieste da parte delle imprese associate: questo era accaduto all’inizio dell’obbligo del Green pass, ora i casi sono veramente pochissimi". I tempi fissati dalla scaletta del governo per giungere a questa ferma misura che obbliga alla vaccinazione i lavoratori over 50 che vogliono continuare a lavorare si direbbe hanno sortito il risultato che si voleva conseguire. Si è riusciti nel contempo a coniugare le esigenze della produzione e, quindi, a mantenere in efficienza l’attività delle aziende con la tutela massima della salute negli ambienti di lavoro proteggendo chi si era vaccinato. "Dalle imprese associate non abbiamo avuto segnalazione particolari – dicono anche da Cna – se non per qualche caso molto isolato di certificati di esenzione redatti senza tener conto delle normative". "Peraltro – continua l’associazione – le imprese sono arrivate a questa scadenza rodate dall’esperienza maturata con il controllo del Green pass base e potendo sfruttare gli adeguamenti apportati al sito Inps utilizzato dalle imprese con più di 50 dipendenti per il controllo massivo dei lavoratori. Anche la app Verifica C19 è stata aggiornata con un campo ’lavoro’ che automaticamente tiene conto dell’età del controllato. Insomma, nessun problema di rilievo". In caso di mancata presentazione del Green Pass rafforzato il lavoratore – prevede la normativa – sarà considerato assente ingiustificato, senza retribuzione. Per i lavoratori non immunizzati o guariti dal Covid, comunque, non sono previsti licenziamento o conseguenze disciplinari. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata per tali ragioni, tuttavia, i datori di lavoro possono sospendere i lavoratori per la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione. Alla violazione di queste norme sono associate anche sanzioni pecuniarie.

Alberto Greco