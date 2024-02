"Superare le divisioni dando priorità all’ascolto e alla partecipazione"

E’ stato un momento di ascolto di associazioni e cittadini quello organizzato ieri mattina alla Sala Ulivi da Alleanza Verdi Sinistra. Ampia la partecipazione (tra cui quella del cadidato sindaco Massimo Mezzetti) per ascoltare priorità e proposte delle 20 associazioni intervenute, in rappresentanza dei settori e sociali, sindacali, ambientalisti.

Nell’intervento introduttivo Paolo Silingardi di Europa Verde ha espresso la necessità di "superare le divisioni identitarie per costruire con Avs una proposta politica per chi ritiene che la priorità siano la giustizia sociale e la giustizia ambientale, dando priorità all’ascolto e alla partecipazione".

Massimo Mezzetti, nel suo intervento, ha richiamato l’impegno a ricostruire "un’idea collettiva di città, proponendo un patto di responsabilità fatto di doveri e diritti, per costruire una città attenta, capace di governare la complessità senza lasciare indietro nessuno". Tanti i temi affrontati, scuola, sport, lavoro, mobilità, rifiuti, sicurezze, casa, ma soprattutto l’esigenza di costruire percorsi partecipati e condivisi per affrontare la crisi ambientale e sociale che sta mettendo in discussione il nostro modello di sviluppo. La giustizia ambientale, la giustizia sociale e la pace sono tre temi che mettono in crisi il nostro stile di vita e il nostro modello economico. Costruire il futuro è un momento di confronto, aperto a tutti i cittadini e le associazioni, in cui raccontare la Modena che vorremmo, le priorità da affrontare e gli obiettivi.