"Superate le prime difficoltà"

"Dopo una vita nel volontariato, ho sempre più fiducia nel futuro – sorride Fausto Bulgarelli – e sono convinto che verranno messi in campo ulteriori miglioramenti anche su questo tema. Fino a oggi, comunque, ho visto che nella zona in cui vivo, cioè Modena Est, i residenti stanno assumendo un comportamento appropriato. Dopo le incertezze pratiche dei primi tempi, noto infatti che le persone hanno realmente capito come funziona il sistema dei rifiuti e ora fortunatamente le strade tendono ad essere in ordine. C’è solo stato un momento di confusione iniziale, ma è anche dovuto al fatto che serve sempre del tempo prima di comprendere a pieno un cambiamento e metterlo in atto nel migliore dei modi".