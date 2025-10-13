Superato lo United Carpi. Ora la Sanmichelese è prima in solitudine

Sanmichelese 2 United Carpi 1

Sanmichelese: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (13’ s.t. Minutolo), Tardini (22’ s.t. Casta), Vernia, Notari (42’ s.t. Gorzanelli), Manzini, Peddis (30’ s.t. Teneggi). All. Azzurro (Brabdoli, Doku, Rafrari, Alicchi, Fontanini)

United Carpi: Chiossi, Gianasi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini (46’ s.t. De Marino), Amura (44 s.t. Mebelli), Giovannini, Kolaveri, Nadiri, Crispino. All. Gilioli (Nicolosi, Posponi, Nappa, Hardi, Vezzani, Baraldi, Malvezzi)

Arbitro: Casali di Bologna

Reti: 8’ s.t. Vernia, 19’ s.t. Nadiri, 45’ s.t. Gorzanelli

I nuovi entrati – Teneggi assiste, Gorzanelli segna – spingono la Sanmichelese oltre lo United Carpi. E issano i sassolesi in tesa, da soli, alla classifica, con una gara in meno rispetto ai più immediati inseguitori e con un ruolino di marcia – 6 vittorie su 6 – che non ammette repliche, confermando in quella di Azzurro una possibile protagonista in chiave promozione. Una conclusione ‘chirurgica’ di Vernia porta in vantaggio i sassolesi in avvio di ripresa, ma non demoralizza gli ospiti, che raggiungono i padroni di casa nel giro di 10’. E’ Nadiri, con il tap in vincente che batte Schiuma che gli aveva respinto il rigore, a garantire il pareggio allo United. Che cade tuttavia allo scadere, quando il gol di Gorzanelli manda in orbita i sassolesi.