Superbonus, coro di proteste: "Cratere sismico escluso. Discriminazione vergognosa"

Nei comuni modenesi del cratere sismico del 2012 amministrazioni comunali e imprese sono impegnate a calcolare, dopo la decisione del Governo, la ricaduta della sospensione del Superbonus 110 nella ricostruzione privata post sisma. Fino ad ora i proprietari di immobili potevano sommare al contributo parametrico commissariale anche il contributo legato al 110, che ha consentito in molti casi di fronteggiare gli aumenti delle materie prime. La sospensione di questa opportunità limitatamente all’Emilia-Romagna ha fatto immediatamente reagire il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Gli abitanti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ne continueranno ad usufruire grazie a una deroga al dl.

"Questo governo ha messo la nostra regione nella lista nera" accusa il Pd facendo riferimento alla dimenticanza dei terremotati della Bassa.

"La notizia della stretta del cosiddetto Superbonus 110 – confida il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – è per me motivo di grande preoccupazione, poiché ciò si associa alle incertezze sulle risorse che, a quanto si sa oggi, non saranno più stanziate per compensare l’IMU degli immobili inagibili. Tutto questo, nel suo insieme, mette in difficoltà le amministrazioni locali e i privati impegnati nelle ultime fasi di una ricostruzione virtuosa". Gli fa eco il vice sindaco di San Possidonio Giulio Fregni. "Mi pare – dice Fregni – che sia una evidente discriminazione nei confronti dell’Emilia-Romagna. Anche a San Possidonio alcuni cantieri in fase di ultimazione verranno a trovarsi in forte difficoltà non trovando più le condizioni economiche che hanno permesso di avviare i lavori: uno importante dove anche noi come Comune abbiamo un’unità immobiliare, poi direi una decina in tutto il territorio comunale, comprese le frazioni". Di "discriminazione vergognosa" parlano anche il neopresidente Ucman Claudio Poletti e il coordinatore Pd Bassa Modenese Simone Silvestri. "Una discriminazione vergognosa, che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali, di ogni colore politico, e che colpisce le famiglie che stanno completando la ricostruzione delle case, e che vengono abbandonate, con un incomprensibile cambio in corsa delle regole" aggiunge compatto il Pd, col segretario Roberto Solomita, i parlamentari Guerra, Rando, Vaccari e De Maria. "La mancata deroga al dl Superbonus penalizzerebbe un numero di cantieri pari al 5% del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, a partire dal caro materiali". Il decreto ha colto di sorpresa anche il sistema delle imprese. "Non si può comprendere l’esclusione del sisma Emilia-Romagna 2012. Spero – afferma Sandro Grisendi, vicepresidente Ance Emilia e referente per l’area di Modena – sia un errore provocato dalla furia di intervenire e dalla incapacità di normare, dimostrata frequentemente dagli apparati statali. Dobbiamo augurarci che venga corretto al più presto. Sarebbe una penalizzazione iniqua per il nostro territorio". "Questa esclusione – spiega Claudio Boccaletti, presidente comparto costruzione Lapam – è sorprendente, quando invece abbiamo bisogno di avere il sostegno che arriva dal Superbonus, soprattutto per i centri storici".

Prova a correggere la portata delle conseguenze la vicesindaca di Mirandola Letizia Budri. "Posso dire – riferisce Budri – che la ricostruzione privata Mude a Mirandola a oggi vede aperte poco meno di 130 pratiche su 1.121 ordinanze rilasciate. Per circa la metà è già stato presentato ed è in corso di lavorazione il saldo finale. Delle rimanenti sono circa quindici i Mude ’fantasma’, per cui i lavori non sono mai iniziati. Quindi la leva dei bonus fiscali con cessione/sconto in combinato al contributo commissariale oggi per noi risulta oggettivamente residuale per completare la ricostruzione".