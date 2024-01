Superbonus, costruttori infuriati: "E’ arrivata una sanatoria che salverà un palazzo su cento"

Modena, 8 gennaio 2024 – “È arrivata una sanatoria che salverà meno di un condominio su 100". E’ l’amaro sfogo di Luca Giovanelli, presidente Cna Costruzioni Modena che commenta molto criticamente le intese raggiunte a livello di maggioranza di Governo sulla tormentata vicenda del Superbonus 110%. L’ultimo accordo di maggioranza di Governo prevede solamente una tutela per le imprese e per i cittadini meno abbienti con Isee inferiore a 15mila euro, aumentato in base ai componenti del nucleo familiare, cui si garantisce il credito del 110% anche per la quota di lavori non asseverati al 31 dicembre.

Alberto Belluzzi di Lapam e Luca Giovanelli di Cna

“Non la giudico una mediazione. Potrà trovare applicazione in pochissimi casi. Penso – concorda Sandro Grisendi, vice presidente Ance Emilia e referente per l’area di Modena - che non risolva i problemi. In particolare, sui crediti incagliati. Produrrà molti problemi alle imprese ed ai condomini specialmente a quelli che, con atteggiamenti corretti, si trovano vicini alla fine dei lavori. Non sono stati capiti i problemi veri".

Le associazioni economiche all’unisono avevano chiesto una proroga della scadenza, prevista al 31 dicembre. "La sanatoria – spiega Giovanelli – rischia di favorire chi ha lasciato i lavori a metà. Di fatto la misura si palesa come un condono, visto che chi ha ceduto il credito e definito lo stato avanzamento lavori, può incassare il beneficio indipendentemente dal raggiungimento delle condizioni minime, come il miglioramento delle due classi energetiche. A rimetterci c’è davvero il rischio che siano i contribuenti più corretti. Non sana nulla, anzi".

Nel post covid il settore delle costruzioni, grazie alle agevolazioni, è stato il vero motore della sorprendente ripresa economica del Paese, ma – secondo calcoli della associazioni datoriali - a rischio nel modenese non ci sono solo 300 cantieri e 3.000 posti di lavoro nell’edilizia (un settore che conta a Modena oltre 1.600 imprese iscritte alla Cassa Edili con dipendenti), poiché le conseguenze si ripercuoteranno su tutta la filiera, da chi fa i serramenti, a chi fa gli intonaci, a chi posa i pavimenti, agli idraulici, agli elettricisti.

"Il rischio – continua Giovanelli - è che, con questo provvedimento, si riesca a portare a termine solo una manciata dei trecento cantieri superbonus sul territorio modenese, non più di tre o quattro. E di trovarci, invece, decine e decine di scheletri di interventi non terminati, con contenziosi infiniti tra cittadini ed imprese, i primi costretti a vivere in cantieri permanenti, le seconde, le più esposte, con il serio rischio di finire gambe all’aria".

Più prudente il ragionamento di Lapam – Confartigianato. "Apprezziamo il provvedimento nella parte che contiene la volontà di ridurre il possibile contenzioso legato ai ritardi nel completamento dei lavori – commenta Alberto Belluzzi, responsabile comparto costruzioni –. Avevamo chiesto una proroga di almeno tre mesi, proprio per affrontare la fine del superbonus con minori difficoltà. Auspichiamo, però, che nel testo definitivo vengano sciolti alcuni nodi, come ad esempio l’esatta perimetrazione delle spese asseverate al 31 dicembre 2023 e alla disciplina della cessione del credito. Ci riserveremo la possibilità di esprimere nuove valutazioni una volta approfonditi e ottenuti chiarimenti necessari per gestire l’ennesima, ultima modifica".

Ma, i dubbi sono anche altri. "Come si ripartiranno i costi nei condomini – incalza Giovanelli - dove alcune famiglie potranno usufruire del fondo a disposizione di chi ha un Isee inferiore ai 15.000 euro, fondo peraltro con una dotazione nazionale di appena 16 milioni di euro? Così proposta è un’azione che si fa beffe dei cittadini, dei professionisti, delle imprese che hanno creduto nel processo di rinnovamento e adeguamento del patrimonio edilizio del territorio".